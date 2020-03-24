Леонид Заико: В Беларуси нужно вводить карантин 2 24.03.2020, 23:23

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Правительство также можно отправить куда подальше.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии udf.by отметил, что в нынешней ситуации состояние экономики его волнует не так, как здоровье людей.

«Здесь не о ВВП нужно думать, а о том, как обезопасить людей. Нужно вводить карантин, отменить общественные мероприятия и занятия школьников и студентов. Правительство также можно отправить куда подальше», – сказал Заико.

По мнению эксперта, после пандемии коронавируса белорусские власти окажется перед выбором.

«Мы находимся на переломе. Думаю, возможны два варианта. Первый: как обычно упали в грязь, отряхнулись и пошли дальше в тупик. Второй вариант: сели и думаем, пригласили специалистов и определяем, что нам надо сделать в экономике – что сохранить, от чего отказаться, как осуществлять образование. Панику распускать уже поздно. Пора принимать стратегические решения, думать о будущем Беларуси», – считает Заико.

Но, по его мнению, власти к адекватным решениям не готовы.

«Многие во власти не понимают, что происходит. Поэтому все общество должно консолидироваться и выбрать себе решение о будущем», – полагает Заико.