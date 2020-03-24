Metallica запустила на YouTube еженедельную серию концертов
- 24.03.2020, 23:15
Рокеры пообещали каждый понедельник выкладывать записи своих шоу.
Музыканты из американской метал-группы Metallica объявили, что запускают в Сети еженедельную серию концертов Metallica Mondays., сообщает ria.ru со ссылкой на NME.
По информации издания, рокеры пообещали, что каждый понедельник будут выкладывать записи с прошлых шоу на YouTube и Facebook. Таким образом участники решили присоединиться к другим артистам и поддержать всех во время пандемии коронавируса.
"Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays", — говорится в заявлении группы.
Первым стало видео с концерта в Слейне (Ирландия), который состоялся в июне прошлого года.
Ранее Metallica отменила несколько выступлений в Южной Америке, которые были запланированы на апрель.