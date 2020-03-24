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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тысяч

  • 24.03.2020, 22:42
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тысяч

От последствий заражения коронавирусом скончалось более 18 тысяч человек.

В мире насчитывается в общей сложности более 400 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, который в онлайн режиме ведет подсчет данных, передает interfax.by.

К настоящему моменту, по данным университета, в мире подтверждено 407 485 случаев заражения.

От последствий заражения коронавирусом скончалось 18,2 тыс. человек. Наибольшее число жертв выявлено в Италии (6,8 тыс.). На втором месте - провинция Хубэй в Китае, на третьем - Испания.

Более 104 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные университета.


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