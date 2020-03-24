В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса 1 24.03.2020, 23:19

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иллюстрационное Фото: Adobe Stock

Второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса.

Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса COVID-19, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

По его словам, второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, вспышку которого впервые зафиксировали в китайском городе Ухань, передает РБК.

Это может быть первый случай двойного заражения, отметил специалист.