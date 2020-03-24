В России закрывают все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 24.03.2020, 23:30

На дистанционное обучение переведены школы и университеты.

Из-за пандемии вируса COVID-19 правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает kasparov.ru.

В документе предлагается запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Контролировать выполнение ограничений будет Роспотребнадзор совместно с местными органами власти. Также указано, что необходимо подготовить лечебно-реабилитационные центры и санаторно-курортные организации для изоляции и оказания медицинской помощи лицам, зараженных коронавирусом; при распределении масок в первую очередь обеспечить ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими; проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

Напомним, для борьбы с распространением вируса в стране запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты финтес-залы и бассейны, на дистанционное обучение переведены школы и университеты. Введен обязательный двухнедельный карантин для возвращающихся из-за рубежа граждан. С 18 марта в страну запрещен въезд иностранцев.

Общее число зараженных Covid-19 в РФ приблизилось к отметке в 500 человек.