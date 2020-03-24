Черный юмор белорусов во время эпидемии коронавируса 24.03.2020, 23:40

Как COVID-19 превращается в ОРВИ.

COVID-19 распространяется по миру. Ситуация очень серьезная. Однако и во время болезней люди находят причины не терять здорового юмора.

Состоянием на 24 марта в мире зафиксировали почти 400 тысяч случаев заражения (более 17 тысяч человек умерли, более 103 тысяч – вылечились). Ситуация серьезная. Однако и во времена болезней люди находят причины не терять здравого юмора, пишет «Белсат».

Беларусь на фоне остальной Европы выглядит странно и уникально. В нашей стране не вводят никаких защитных мер на общегосударственном уровне. Тем не менее, Беларусь – единственная страна региона, где официально фиксируется снижение числа заболевших. Накануне Минздрав сообщил, что общее количество вылеченных 22 человека, еще 59 остаются под надзором врачей. Некоторые же, как авторы коллажа вверху, полагают, что, пересекая белорусскую границу, COVID-19 чудесным образом превращается в ОРВИ.

«Мем смешной, ситуация – страшная». Вот как действия руководства страны видит пользовательница ТікТок:

Но на самом деле, можно спать спокойно. Ведь Минздрав сообщает о готовности волонтеров БРСМ!

А также постит врачей, которые призывают оставаться дома.

Те же белорусы, которые остаются дома, встречаются с новыми вызовами. Кто-то делится лайфхаками…

Кто-то открывает психологические размышления:

В православных церквях, кстати, иконы дезинфицируют, а католические епископы Беларуси вообще дали разрешение не участвовать в воскресных и праздничных Мессах.

Тем временем, у тех, кто остается дома, можно встретить практические советы на будущее:

А также на нынешнее:

За рубежом обращают внимание на необходимые меры для соблюдения гигиены.

«Ты – идиот! Из-за тебя люди снова начали мыть руки!» Источник: www.reddit.com

«Не могли помыть руки и вымерли»

И на то, что сейчас настало время, когда можно быть супергероем и спасать мир, не вставая с дивана.

«2019 – бездельник, лодырь, 2020 – ответственный гражданин».