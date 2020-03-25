В Испании солдаты находят десятки мертвых в домах престарелых 3 25.03.2020, 8:16

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ФОТО: AP

В стране почти 19% населения — люди старше 65 лет.

Военнослужащие Бригады чрезвычайных ситуаций испанской армии, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, обнаружили в домах престарелых в разных провинциях страны, куда они пришли проводить дезинфекцию, сотни пожилых пациентов, полностью брошенных, а иногда уже и мертвых. Об этом сообщает El Mundo.

Военнослужащие Бригады чрезвычайных ситуаций испанской армии занимаются дезинфекций дома престарелых в городе Градо.

Персонал заведений, который должен ухаживать за стариками, часто сбегает, бросив их умирать без ухода. Иногда тела скончавшихся оставляли разлагаться прямо в постелях, если санитары считали, что эти люди могли умереть от COVID-19, и боялись перенести их хотя бы в морг.

Только в одном из домов престарелых, Монте-Эрмосо в Мадриде, погибли 17 пожилых людей и зарегистрировали более 70 случаев заражения.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что армия потрясена случившимся и намерена дальше действовать в подобных случаях «максимально жестко и сурово».

«Военные в некоторых резиденциях видели стариков, людей пожилого возраста, абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях. В этом плане мы будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом», — заявила министр обороны Испании в интервью телеканалу Telecinco. При этом она добавила, что в большинстве домов престарелых ситуация нормальная.

Несмотря на то что сотрудники домов престарелых действуют по протоколу — никто не должен касаться умерших от COVID-19, кроме специальных служб, а морги страны уже переполнены, поэтому с эвакуацией тел возникают задержки, Генеральная прокуратура Испании уже возбудила в связи с вскрывшимися фактами уголовное дело.

В Испании почти 19 процентов населения — люди старше 65 лет.

С прошлой недели во всех домах престарелых в Испании проходит обеззараживание. Дезинфекцией занимаются 2,8 тысячи военных из подразделения по чрезвычайным ситуациям.

В Испании второй после Италии показатель смертности в Европе и третий в мире — после Китая. По данным на утро 25 марта, число зараженных в Испании составляет 42 058 человек, 2991 человек умерли. За сутки был зафиксирован рост заболевших на почти 20%.