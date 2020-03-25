Без отпевания и в больничной робе: Италия с трудом успевает хоронить жертв коронавируса 3 25.03.2020, 8:59

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ФОТО: REUTERS, DANIELE MASCOLO

В стране приняты экстренные меры.

Когда умирает близкий человек, попрощаться с ним — самое важное для любого из нас. Но коронавирус украл у итальянцев даже эту возможность, сообщает ВВС.

Он лишает мертвых возможности достойно отправиться в последний путь и усугубляет горе живых невозможностью быть рядом.

«Пандемия убивает дважды. — говорит Андреа Черато, сотрудник компании ритуальных услуг в Милане. — Сначала она заставляет умирать в изоляции, вдали от любимых, а потом рядом снова никого».

Семьи убиты горем и не могут смириться с положением вещей, говорит Черато.

Смерть в изоляции

Большинство жертв Covid-19 умирают в полной изоляции

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Многие жертвы Covid-19 умирают в изолированных больничных боксах, куда не пускают ни родных, ни друзей. Визиты туда запрещены из-за высокой вероятности заражения.

Медики говорят, что вирус не передается после смерти больного, но он еще несколько часов может оставаться на его одежде. Поэтому тела сразу герметично упаковывают.

«Столько семей просят нас позволить им взглянуть на умершего в последний раз. Но это запрещено», — говорит Массимо Манкастроппа, гробовщик из Кремоны, города в Ломбардии.

Переодеть покойного в его любимую или самую нарядную одежду, как это принято, невозможно. Всех хоронят в одинаковых, безликих больничных робах.

Но Манкастроппа делает все, что в его силах.

«Мы кладем одежду, которую передает нам семья, поверх тела — как будто они в нее одеты», — говорит гробовщик.

«Им остается только доверять нам»

В нынешней беспрецедентной ситуации функции родственников, друзей и священников неожиданно легли на гробовщиков, потому что близкие человека в момент его смерти, как правило, сами находятся в карантине.

«Мы берем на себя всю ответственность за покойных», — говорит Андреа Черато из Милана.

Индустрия похоронных услуг в Италии работает без передышки, число жертв Covid-19 исчисляется сотнями человек в сутки

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«Мы отправляем семьям фотографии гроба, в котором будет похоронен их близкий, сами забираем тело из больницы и хороним и или кремируем его. Им ничего другого не остается, как довериться нам», — продолжает сотрудник компании ритуальных услуг.

Самое трудное для него — это неспособность облегчить страдания скорбящих. Он даже не может предложить им обычный перечень услуг, он теперь очень ограничен.

«Мы не можем одевать [покойных], не можем их причесывать, наносить посмертный макияж — не можем сделать их красивым и умиротворенными. И это очень печально», — говорит Черато.

Долг перед усопшими

Андреа Черато занимается ритуальными услугами уже 30 лет, продолжая дело своего отца.

Он верит, что самые незначительные моменты могут облегчить состояние скорбящих: «Дотронуться до щеки любимого человека в последний раз, подержать его за руку, увидеть, что в последний путь он уходит достойно — крайне важно. Невозможность это осуществить наносит серьезную психологическую травму».

В разгар эпидемии гробовщикам приходится испытывать напор родственников. Через закрытые двери им пытаются передать написанные от руки записки, семейные реликвии, рисунки и стихи с просьбой положить все это в гроб покойному.

Но сейчас это невозможно. Захоронение посторонних предметов временно запрещено.

Сотрудники ритуальных служб очень подвержены заражению, и скоро у них закончатся средства спецзащиты

Фото: Getty Images

Если человек умер дома, гробовщики приходят забрать его в полном защитном костюме: очки, маска, перчатки и спецодежда. Для тех, у кого только что скончался близкий человек, это дополнительный стресс.

Многие гробовщики сами находятся в карантине, их конторы закрыты. Есть опасения, что у тех, кто пока работает, скоро закончатся средства защиты.

В Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в любой другой стране мира

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«У нас достаточно спецсредств еще на неделю, когда они закончатся, мы просто не сможем работать. И мы еще самая большая сеть ритуальных услуг в стране. Даже не представляю, как обстоят дела у других», — говорит Черато.

Запрет на похороны

В Италии в качестве экстренной меры по сдерживанию коронавируса похоронные службы запрещены. Для страны с глубокими католическими традициями — это беспрецедентный шаг.

Иногда отпевание занимает несколько секунд, часто обходятся вовсе без него

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Андреа хоронит кого-нибудь как минимум раз в день, и ни один человек не приходит проститься из-за условий карантина.

«На погребении могут присутствовать только один-два человека. [Если кто-то и приходит], сил произнести речь ни у кого нет, и процесс проходит в полной тишине», — рассказывает гробовщик.

По возможности он старается избегать таких ситуаций. Андреа едет к церкви, открывает багажник с гробом и просит священника в ускоренном порядке провести обряд благословения.

Чаще всего весь обряд занимает всего несколько секунд, потому что гробовщика уже ждет следующая жертва коронавируса.

Страна гробов

Гробы складывают в церквях, на кладбищах не успевают рыть могилы

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Похоронная индустрия в Италии переживает сильнейшую нагрузку, а число умерших продолжает расти.

По состоянию на 24 марта от Covid-19 в стране скончались почти 7 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране мира.

«Возле нашего отделения в Кремоне (Ломбардия) рядами стоят гробы, напоминает супермаркет», — говорит Черато.

Морги в больницах на севере Италии переполнены.

«Часовня больницы в Кремоне похожа больше на мастерскую плотника», — говорит сотрудник местного отделения Массимо Манкастроппа.

Десятки гробов также накапливаются в церквях в ожидании очереди на погребение.

Но в Бергамо, городе, где умерло больше всего людей, кладбища переполнены, и решать эту проблему вызвали военных.

Ночью на прошлой неделе местные жители в полной тишине наблюдали, как колонна армейских грузовиков везла по улицам города более 70 гробов.

Для транспортировки мертвых в Бергамо призвали итальянскую армию

Фото: Reuters

В них лежали жители Бергамо, которых вывозили в соседний город для кремации. Мало что с момента вспышки эпидемии в Италии было более шокирующим, чем это зрелище.

Скромные перевозчики душ

Врачей и медперсонал в Италии называют героями, спасающими людей в эти мрачные для страны времена. Сотрудники ритуальных фирм и похоронных бюро остаются в тени.

«Многие видят в нас просто перевозчиков душ», — говорит Массимо.

"Все будет хорошо" - с оптимизмом пишут везде итальянцы

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По его словам, для многих итальянцев они сродни Харону, зловещему мифологическому персонажу, перевозившему усопших через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых.

Неблагодарное занятие в глазах многих.

«Но, уверяю вас, все, чего мы хотим, — сделать смерть человека максимально достойной», — говорит гробовщик.

#Andratuttobene — самый популярный хештег в Италии с момента начала эпидемии. С итальянского он переводится — «все будет хорошо». Его используют вместе с изображением радуги.

Пока поводов для радости нет. Все молятся за то, чтобы снова вышло солнце, но когда это произойдет — никому неизвестно.