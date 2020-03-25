Британские археологи обнаружили изображение загадочного существа 25.03.2020, 9:28

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Находка датируется четырнадцатым веком.

Специалисты лондонского Музея археологии, нашли необычную керамическую плитку, на которой имеется изображение мифической твари. Находка была сделана в подвале Института искусства Курто, пишет lenta.ua.

Ученые исследовали одно углубление, которое датировано 14 веком. Согласно некоторым данным, подвальное помещение где-то полтора века являлось выгребной ямой, а в 17 столетии было перестроено в погреб. Были найдены кольцо с позолотой, десертная вилка постсредневекового периода и чернильница из стекла. Самым интересным предметом оказалась плитка, на которой изображено создание с головой человека и хвостом в виде листа дерева.

Изделия были созданы между 1350—1390 годами, они являлись частью композиции из четырех плиток, которые были сделаны в поселении Пенн (Бакингемшир). Керамика этого населенного пункта нередко применялась для украшения зданий. Интересен еще факт, что над подвалом, где хранилась плитка, когда-то жил один из епископов Честера.