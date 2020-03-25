Что стало с белорусским рублем за последние десять лет? Семен Печенко, «Солидарность»

25.03.2020, 9:44

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Навеяно ценой азербайджанских помидоров, которые сегодня стоят «сто тысяч на старые».

В начале марта я стал свидетелем небольшой сцены на заславском рынке. Покупатель склонился над розовыми помидорами:

— Десять рублей?! Это же сто тысяч на старые!

Меня при этом впечатлила не столько цена мартовских томатов, сколько последняя цифра — «сто тысяч на старые».

Десять лет назад мы с женой переехали жить в Заславль. Первые месяцы мы закупались на неделю вперед на местном рынке. Сто тысяч — как раз была та сумма, которой нам хватало, чтобы купить недельный запас овощей и фруктов, килограмм-полтора свинины, столько же курятины, домашней колбасы, рыбы, иногда выпечки.

В январе 2010-го мы несли с рынка по два пакета продуктов. Теперь представьте, что можно купить на сегодняшние 10 рублей — сто тысяч до июля 2016-го.

Впечатлившись цифрами, я обратился к архивам. В конце января 2010-го курс доллара США составлял 2890 белорусских рублей. Иными словами, наша недельная закупка обходилась нам тогда приблизительно в $35.

В конце января этого года $35 были эквивалентны нашим 75 рублям. Или 750 тысячам «на старые». Для надежности, я прошелся по рынку и составил список из продуктов на неделю, как десять лет назад. Получилось чуть больше 70 рублей, плюс-минус.

Если изучить данные Белстата, то можно увидеть, что некоторые продукты за последнее десятилетие в долларовом выражении стали дешевле. Например, свинина бескостная. А вот сливочное масло и рыба прибавили в цене.

Для сравнения мы выбрали десять позиций и сравнили цены января 2010-го и января 2020-го. Курсы доллара в обоих случаях относятся к последнему дню месяца.

Продукты Январь 2010 $ 2890 Январь 2020 $ 2,13 Свинина 18 900 6,5 10,49 4,9 Курятина 8 050 2,8 4,17 2 Рыба 9 244 3,2 9,46 4,4 Яйцо 3 135 1,1 2,24 1,1 Хлеб 1 768 0,6 1,77 0,8 Масло сл. 14 034 4,9 16,66 7,8 Сахар 2 439 0,84 1,52 0,7 Картофель 1 146 0,4 0,7 0,3 Яблоки 3 444 1,2 2,19 1 Цитрусовые 5 485 1,9 3,58 1,7

Семен Печенко, «Солидарность»