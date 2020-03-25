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Что стало с белорусским рублем за последние десять лет?

  • Семен Печенко, «Солидарность»
  • 25.03.2020, 9:44
  • 1,186
Что стало с белорусским рублем за последние десять лет?

Навеяно ценой азербайджанских помидоров, которые сегодня стоят «сто тысяч на старые».

В начале марта я стал свидетелем небольшой сцены на заславском рынке. Покупатель склонился над розовыми помидорами:

— Десять рублей?! Это же сто тысяч на старые!

Меня при этом впечатлила не столько цена мартовских томатов, сколько последняя цифра — «сто тысяч на старые».

Десять лет назад мы с женой переехали жить в Заславль. Первые месяцы мы закупались на неделю вперед на местном рынке. Сто тысяч — как раз была та сумма, которой нам хватало, чтобы купить недельный запас овощей и фруктов, килограмм-полтора свинины, столько же курятины, домашней колбасы, рыбы, иногда выпечки.

В январе 2010-го мы несли с рынка по два пакета продуктов. Теперь представьте, что можно купить на сегодняшние 10 рублей — сто тысяч до июля 2016-го.

Впечатлившись цифрами, я обратился к архивам. В конце января 2010-го курс доллара США составлял 2890 белорусских рублей. Иными словами, наша недельная закупка обходилась нам тогда приблизительно в $35.

В конце января этого года $35 были эквивалентны нашим 75 рублям. Или 750 тысячам «на старые». Для надежности, я прошелся по рынку и составил список из продуктов на неделю, как десять лет назад. Получилось чуть больше 70 рублей, плюс-минус.

Если изучить данные Белстата, то можно увидеть, что некоторые продукты за последнее десятилетие в долларовом выражении стали дешевле. Например, свинина бескостная. А вот сливочное масло и рыба прибавили в цене.

Для сравнения мы выбрали десять позиций и сравнили цены января 2010-го и января 2020-го. Курсы доллара в обоих случаях относятся к последнему дню месяца.

Продукты

Январь 2010

$ 2890

Январь 2020

$ 2,13

Свинина

18 900

6,5

10,49

4,9

Курятина

8 050

2,8

4,17

2

Рыба

9 244

3,2

9,46

4,4

Яйцо

3 135

1,1

2,24

1,1

Хлеб

1 768

0,6

1,77

0,8

Масло сл.

14 034

4,9

16,66

7,8

Сахар

2 439

0,84

1,52

0,7

Картофель

1 146

0,4

0,7

0,3

Яблоки

3 444

1,2

2,19

1

Цитрусовые

5 485

1,9

3,58

1,7

Семен Печенко, «Солидарность»


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