Что стало с белорусским рублем за последние десять лет?
- Семен Печенко, «Солидарность»
- 25.03.2020, 9:44
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Навеяно ценой азербайджанских помидоров, которые сегодня стоят «сто тысяч на старые».
В начале марта я стал свидетелем небольшой сцены на заславском рынке. Покупатель склонился над розовыми помидорами:
— Десять рублей?! Это же сто тысяч на старые!
Меня при этом впечатлила не столько цена мартовских томатов, сколько последняя цифра — «сто тысяч на старые».
Десять лет назад мы с женой переехали жить в Заславль. Первые месяцы мы закупались на неделю вперед на местном рынке. Сто тысяч — как раз была та сумма, которой нам хватало, чтобы купить недельный запас овощей и фруктов, килограмм-полтора свинины, столько же курятины, домашней колбасы, рыбы, иногда выпечки.
В январе 2010-го мы несли с рынка по два пакета продуктов. Теперь представьте, что можно купить на сегодняшние 10 рублей — сто тысяч до июля 2016-го.
Впечатлившись цифрами, я обратился к архивам. В конце января 2010-го курс доллара США составлял 2890 белорусских рублей. Иными словами, наша недельная закупка обходилась нам тогда приблизительно в $35.
В конце января этого года $35 были эквивалентны нашим 75 рублям. Или 750 тысячам «на старые». Для надежности, я прошелся по рынку и составил список из продуктов на неделю, как десять лет назад. Получилось чуть больше 70 рублей, плюс-минус.
Если изучить данные Белстата, то можно увидеть, что некоторые продукты за последнее десятилетие в долларовом выражении стали дешевле. Например, свинина бескостная. А вот сливочное масло и рыба прибавили в цене.
Для сравнения мы выбрали десять позиций и сравнили цены января 2010-го и января 2020-го. Курсы доллара в обоих случаях относятся к последнему дню месяца.
Продукты
Январь 2010
$ 2890
Январь 2020
$ 2,13
Свинина
18 900
6,5
10,49
4,9
Курятина
8 050
2,8
4,17
2
Рыба
9 244
3,2
9,46
4,4
Яйцо
3 135
1,1
2,24
1,1
Хлеб
1 768
0,6
1,77
0,8
Масло сл.
14 034
4,9
16,66
7,8
Сахар
2 439
0,84
1,52
0,7
Картофель
1 146
0,4
0,7
0,3
Яблоки
3 444
1,2
2,19
1
Цитрусовые
5 485
1,9
3,58
1,7
Семен Печенко, «Солидарность»