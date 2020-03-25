Лидерами по смертности от коронавируса в Европе стали Италия, Испания и Франция 3 25.03.2020, 9:51

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Количество зараженных в мире превысило 421 тысячу человек.

В мире количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 421 тысячу человек. Жертвами стали 18 883 человека, выздоровели — более 107 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

Лидером по количеству подтвержденных случаев остается материковый Китай (81 591), на втором месте — Италия (69 176) на третьем — США (54 893). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (6820), Китае (3281), Испании (2991), Иране (1934) и Франции (1100).

Наиболее сложной остается обстановка в Италии, где общее число погибших достигло 6820 человек. Ранее два дня подряд медики фиксировали снижение смертности от COVID-19. За последние сутки — снова рост — умерли 743 человека.

В Испании по данным на утро 25 марта число зараженных составляет 42 058 человек, 2991 человек умерли. За сутки был зафиксирован рост заболевших на почти 20%. В ходе обязательной дезинфекции домов престарелых испанские солдаты обнаружили сотни пожилых пациентов, полностью брошенных, а иногда уже и мертвых.

Растет количество зараженных и в соседних с Беларусью в странах. В Литве 209 случаев заражения, два человека скончались, один выздоровел. В Латвии 197 зараженных, жертв нет, один человек поправился. В Польше 901 зараженный, скончались 10 человек, поправился — один. В Украине 102 случая заражения, три жертвы, один человек выздоровел.

В России число зараженных достигло 495 человек, 22 выздоровели. Меры по распространению коронавируса ужесточают по всей России — в регионах приостановят работу развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат, запретят курение кальянов в общественных местах.

В Беларуси, по последним данным, 81 случай заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — 3 года.