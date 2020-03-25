«Не снизил квартплату до $450 — теперь пытается сдать за $350» 2 25.03.2020, 10:04

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Что происходит на рынке арендного жилья в Беларуси?

Прошло каких-то две недели весны, а рынок аренды жилья в Минске изменился до неузнаваемости. Количество съемных квартир в объявлениях выросло на 30%, причем 10% из них — от хозяев, которые не пошли навстречу квартирантам и отказались уступить в цене. В итоге старые жильцы съехали, оставив ключи на столе, а новые по старым ценам снимать не хотят и в лучшем случае начинают разговор с вопроса о скидке. Как выглядит ситуация на рынке аренды — для сайта onliner.by рассказывает Павел Таратута, исполняющий обязанности руководителя отдела аренды АН «Мольнар».

В марте бизнесмены-суточники оказались в трудной ситуации: закрытие границ, отмена броней, отсутствие гостей. Многие суточники уходят с этого рынка, а те квартиры, от которых они отказались, собственники начинают сдавать уже на длительный срок. И, хотя цены там завышены, только за минувшие две недели на рынок аренды вышли около 300 квартир с хорошим ремонтом в центре города. За счет них количество предложений выросло на 20%.

Еще 10% рынка добавилось за счет квартиросдатчиков, которые не пошли навстречу своим квартирантам, не уступили в цене и прекратили с ними отношения. Таким образом, за последние две недели количество предложений выросло на 30%.

При этом арендодатели пока держат цены и снижаются только в частном порядке. Однако потенциальные арендаторы, которые звонят по объявлениям об аренде квартир, начинают диалог с вопроса о скидке.

Доллар вырос в цене, а большинство белорусов получает зарплату в рублях. Логично, что стоимость аренды жилья, номинированная в долларах, должна снизиться. Поэтому нужно договариваться о снижении цен по меньшей мере на 10—30%. Это уже происходит, хоть и в частном порядке.

Те, кто не пошел на уступки и не смог договориться с квартирантами, сейчас терпят убытки. Например, мы сотрудничаем с собственником, который последние два года сдавал квартиру за $500. Две недели назад арендаторы предложили снизить квартплату до $450. Собственник отказался. На данный момент квартира выставлена за $350 в месяц, и звонков по ней практически нет. Причем это цена за «двушку» на Мястровской, 20, в новостройке с хорошим ремонтом.

Если судить по объявлениям, цены еще не снизились. Такое решение принимают единицы. Но самый ходовой сегмент арендных квартир, который раньше сдавался за $250—300, сейчас сдается за 200—250. Речь идет об однокомнатных и двухкомнатных «бабушкиных» квартирах недалеко от метро. В этом сегменте можно смело отнимать $50 от старой цены. А если вы сдавали квартиру за $400 в месяц, то по просьбе квартирантов цену можно снизить и до $300.