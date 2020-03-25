Как белорусскому автомобилисту спасти сбережения при падении рубля? 4 25.03.2020, 10:41

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В погоне за курсом.

Падение рубля по отношению к иностранным валютам неминуемо потянет за собой рост цен на продукцию и услуги. Пока же можно успеть "слить" рубли, а то и сэкономить неплохую сумму, пишет abw.by. Где и на чем может "сыграть" автомобилист?

Всех денег в мире не заработаешь, на все случаи жизни не запасешься. Тем не менее реагировать на изменение ситуации можно и нужно. Хотя кого мы учим? В отношении реакции на курсовые колебания белорусы самые "продвинутые" в мире, так что здесь уже сложно рассказать что-то новое. Но подсказать и напомнить - почему бы нет?

На момент подготовки этого материала официальный курс доллара составил 2,5965 рубля, евро - 2,8174 рубля. Выходит, за последние несколько недель к этим двум валютам рубль потерял в весе около 20%. Как показывает опыт предыдущих лет, ближайшее время цены на импорт и не только ответят на это повышением, если еще этого не сделали. Что может предпринять рядовой белорусский автолюбитель, чтобы если не сэкономить, то хотя бы не потерять в будущем свои деньги?

Купить автомобиль по "старой" цене

Дилеры утверждают, что история 5-летней давности, когда автомобили из России, а также модели российского производства стали дешевле практически вдвое, не повторится. Скорее всего, это правда: до такого уровня цены в долларовом эквиваленте не упадут. А если дальнейшее движение курсов продолжится, то либо цены пересмотрят, либо продажи притормозят - в общем, что-нибудь придумают, но на "скидки" 50% на этот раз рассчитывать вряд ли стоит.

Но и без того ситуация еще позволяет найти машины по старым или близким к таковым рублевым ценам. Большинство белорусов традиционно держит "заначки" в долларах - для них это возможность сэкономить порядка 20% стоимости по сравнению с началом года.

Скажем, в случае с пресловутыми "бюджетниками" это позволяет сэкономить порядка 2-2,5 тыс. долларов (например, самые дешевые версии Lada Granta вновь дешевле 7000$, а начальные исполнения Polo, Accent или Rio опять вписываются в 10.000$).

Если же говорим о кроссоверах, то в случае с B-SUV экономия составит около 2-3 тысяч долларов (Creta "стартует" от 13.420$, полноприводный Duster снова можно взять дешевле 16.000$), а покупатели SUV-C смогут заплатить на 2,5-4 тысячи меньше, чем буквально месяц-другой назад (как вам Qashqai от 18.890$ или топовый Atlas дешевле 20.000$?).

Для тех, у кого деньги зависли в рублях (например, только сейчас удалось снять с депозита), это шанс успеть купить автомобиль по прежней стоимости - дальше в рублях наверняка будет лишь дороже.

Только помним о том, что личный автомобиль никогда не был предметом инвестиций. Это пассив, особенно с учетом того, что в процессе эксплуатации он неизбежно будет требовать дополнительных вложений. Посему такая покупка оправдана именно в том случае, когда планировалась изначально, - тогда для этого самый удобный момент.

Закрыть потребности по "импорту"

Похожая история и с другими дорогими покупками, которые действительно вам нужны. Применительно к автомобильной теме это может быть прицеп, бокс на крышу или, скажем, мойка высокого давления. Если это вам не особо нужно, то бежать "скидывать" рубли по большому счету лишено смысла. Но если вы как раз подумывали о подобной покупке, сейчас можно или сыграть на курсовой разнице, или выгодно сбросить имеющийся излишек рублевой наличности.

Естественно, глупо покупать впрок шины, запчасти, технические жидкости иностранного производства, которые с изменением курса неизбежно станут дороже в рублевых ценах. Но если вы планировали прикупить комплект летних покрышек или какой-то дорогостоящий узел давно просится на замену, лучше поторопиться - дальше все, что в рублях, также, скорее всего, подорожает. К слову, многие запчасти и "расходники" уже пересчитаны по актуальному курсу.

Как показало сравнение в одном и том же интернет-магазине, цены на одни те же модели шин за несколько недель выросли в среднем на 3-5%, а на некоторые уже на 10-15%. Легко прикинуть: если раньше (и, возможно, даже еще сейчас) за комплект той же летней резины надо было отдать 600 руб., то вскоре стоимость может подняться до 700-720 рублей. Как показывает практика последних девальваций, в первую очередь прибавит в цене чистый импорт, а вот товары российского производства будут "догонять" предыдущий уровень цен в течение более длительного времени.

И, конечно, лучше не затягивать с надвигающимся техническим обслуживанием автомобиля и прочими запланированными работами, например, кузовным или малярным ремонтом, химчисткой или антикоррозийной обработкой. Во-первых, эти услуги в принципе подразумевают использование тех или иных расходных материалов, а повышение их стоимости потянет за собой и общий прайс.

Во-вторых, рано или поздно вырастет и стоимость работ. "Частники", работающие исключительно на себя и не всегда легально, обычно очень быстро переводят рублевые цены к устоявшимся расценкам в долларовом эквиваленте (экспресс-опрос некоторых из них показал, что одни уже пересчитали свои расценки, другие пока придерживаются старых цен, третьи уже планируют постепенно и осторожно их повышать). Официально работающие предприятия, как правило, меняют свои расценки (к слову, и цены на запчасти и материалы) в течение более длительного времени, но и здесь инфляционные и девальвационные процессы так или иначе приведут к росту стоимости услуг и материалов.

Тарифы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца привязаны к евро, соответственно чем выше курс этой валюты, тем дороже взнос в рублях. Суммы, правда, небольшие - порядка 20-30 евро, тем не менее. Так что, если платеж на носу, возможно, с оплатой лучше не затягивать.

Не забудем и про КАСКО. Здесь страховая сумма может быть определена как в белорусской, так и в иностранной валюте, взносы в любом случае будут в рублях, но в в пересчете на долларовый эквивалент. Допустим, в свое время владелец застраховал свой автомобиль на 20.000$, общая страховая сумма определена как 600$ и разбита на четыре платежа по 150$. Предположим, что первый взнос уплачен, остальные еще впереди и должны оплачиваться в рублях по текущему курсу. Если раньше это было порядка 330 рублей, то сейчас уже 390. Если рубль продолжит падение, взносы в национальной валюте станут больше.

Наш вердикт

Специально покупать автомобиль или еще что-нибудь дорогое, но пока по старой цене, чтобы просто "скинуть" рубли, так себе идея. Но если вы планировали подобную покупку, это совсем другое дело: момент действительно можно считать подходящим. Ведь для тех, кто зарабатывает и (или) хранит исключительно в белорусских рублях, это возможность совершить запланированную покупку еще по старой цене, а вот дальше, скорее всего, будет дороже. Для тех, кто хранит в долларах, сейчас наступило очередное время скидок - в районе 20%.

Только стоит помнить, что если белорусский рубль не вернется к прежним курсовым значениям, то и зарплаты в валютном эквиваленте станут меньше. Это, конечно, не касается тех, кто зарабатывает в долларах или евро, но таких в нашей стране все же меньшинство. Характерный пример: с изменением курсов цены на топливо в долларовом эквиваленте стали ниже (литр 95-го бензина или дизтоплива сейчас стоит 70 центов против 83 центов в начале этого года). Вот только кого это по-настоящему радует?