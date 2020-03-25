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Минздрав сообщил о 86 зараженных коронавирусом в Беларуси

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  • 25.03.2020, 11:11
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Минздрав сообщил о 86 зараженных коронавирусом в Беларуси
Фото: ТАСС

Еще по двум пациентам проводят дополнительную проверку.

Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«На сегодняшний день в Республике Беларусь проведено около 23 тыс. тестов на COVID-19.

На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.

Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов», — говорится в сообщении.


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