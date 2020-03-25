США выделяют $2 триллиона для спасения экономики

США выделяют $2 триллиона для спасения экономики5
- 25.03.2020, 11:47
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Сенат и Палата представителей проголосуют за предоставление финансовой помощи.
Конгресс США и представители администрации американского президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 трлн долларов для стимулирования экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Предположительно, Сенат проголосует за указанный пакет помощи в среду 25 марта, после чего его примеру последует Палата представителей.
Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер назвал эту сумму "крупнейшим спасательным пакетом в американской истории".
В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассказал, что финансовый пакет рассчитан помочь американцам во время массовых увольнений, увеличить страхование по безработице и предоставить большие кредиты малым предприятиям.
Текст законодательного акта должен был быть доступен не позднее среды, 25 марта.