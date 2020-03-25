Коронавирус: почему лидерам западных стран хочется верить, а над Лукашенко только смеяться 23 25.03.2020, 11:36

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Журналисты сравнили, что говорят о пандемии главы европейских государств.

Недавно белорусы смеялись над советами Лукашенко лечить коронавирус водкой и трактором, а теперь восхищаются честным, эмпатичным и вдохновляющим обращением канцлера Германии Ангелы Меркель к своим людям. Журналисты сравнили обращения глав разных государств к своим гражданам по поводу коронавируса, чтобы понять, почему словам и обещаниям западных политиков хочется верить, а над словами Лукашенко только смеяться, пишет the-village.me.

Что говорил про коронавирус Лукашенко

Кроме высказывания про трактор, баню и водку, над которым посмеялись не только белорусы, Лукашенко комментирует ситуацию с коронавирусом почти каждый день, но тон его месседжей не меняется:

«Поднялся гвалт и психоз коронавирусный».

«Спланировали и устроили какой-то психический дом».

«Психоз этот коронавирусный заставил нас и руки мыть. Надо за собой смотреть и за окружающими и тогда нам никакой вирус не страшен».

«Меня через день то хоронят, то коронавирусы. Я правда в них не верю».

«Меня министр вчера просветил: оказывается, коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний новый на 90 % по структуре похож с теми, просто 10 еще процентов им надо еще разобраться с чем-то. А мы начинаем тут паниковать».

«Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошел туда и сиди там».

«У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус».

«Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты».

«Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем».

Почему лидерам западных стран хочется верить, а над словами Лукашенко только смеяться?

У обращений западных политиков, которые звучат вдохновляюще и убедительно, есть несколько общих характерных черт.

Во-первых, лидеры западных честно говорят о масштабах проблемы, не отрицают ее, не преуменьшают, используют смелые метафоры. Например, сравнивают эпидемию с войной. А также не боятся «пугать» людей неизвестностью и плохими прогнозами. Они открыто говорят о том, что с такой эпидемией страна давно не сталкивалась, как действовать в такой ситуации не до конца ясно и сколько все это продлится не ясно тоже. Ясно другое: страну ждут большие потери — человеческие и экономические.

Во-вторых, западные лидеры понятным языком объясняют, что происходит в стране, какие меры власть намерена предпринять прямо сейчас и позже, зачем она поступает именно так и сколько это продлится. Никаких общих фраз «все под контролем», никакого информационного вакуума и обвинений в сторону людей за то, что они отказываются верить власти слепо. Конечно, тут стоит сделать скидку на то, что у граждан капиталистических стран лучше натренировано чувство личной и корпоративной ответственности.

В-третьих, главы западных государств в своих обращениях благодарят и хвалят граждан страны, которой руководят, а не порицают.

В-четвертых, в своих месседжах они подчеркивают ценность человеческой жизни и берут ответственность за нее на себя. Они настаивают на том, что будут лечить и экономически поддерживать каждого, кто пострадает от эпидемии. Такие заявления вызывают когнитивный диссонанс в голове белоруса, который вообще-то живет в социальном государстве, но ценен для власти только до тех пор, пока хорошо на тракторе пашет.

И, наконец, лидеры западных стран не примеряют на себя роль главврача, признают собственную некомпетентность в эпидемиологических вопросах и опираются на авторитет ученых.

Безусловно, этим главам государств объективно проще произносить убедительные мотивационные спичи. Они руководят странами с длинной историей и людьми сильным чувством национальной принадлежности. Им есть, чем гордиться и на что опереться. У белорусов объединяющей национальной идеи нет. И если лидер нашей страны вдруг и решит нас приободрить, с большей вероятностью он напомнит нам о советском народе, который выстоял во время Второй мировой войны.

Журналисты перевели официальные обращения глав нескольких государств по поводу коронавируса и выбрали из них самые важные и вдохновляющие моменты.

То, чего мы не услышали (и пока не услышим) от Лукашенко

«Мы на войне»

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам 16 марта с 20-минутной речью — вся она посвящена коронавирусу. В этой же речи он объявил об ограничительных мерах в стране в связи с распространением эпидемии. К тому моменту во Франции уже было 6 633 заболевших, 148 из которых умерли.

«Никогда еще Франции не приходилось принимать таких решений (идет речь о тотальном карантине — The Village Беларусь) в мирное время — очевидно, исключительных, очевидно, временных. Мы приняли их, основываясь на научных рекомендациях с одной единственной целью — защитить нас от распространения вируса».

«Давайте проявим солидарность и будем ответственны. Каждый из нас должен любой ценой ограничить количество людей, с которыми он контактирует каждый день. Ученые говорят, что это главный приоритет».

«Мои дорогие соотечественники, я осознаю, что эти решения сильно изменят вашу жизнь. Отказаться от встречи с близкими — значит потерять с ними связь; прекратить жить привычной жизнь и оставить привычки — это очень трудно. Поэтому новые меры не должны мешать нам поддерживать связь, звоните вашим близким, сообщайте новости, поддерживайте отношения с соседями, изобретайте новую форму солидарности между поколениями, ищите новые способы делать это».

«Это усилие, о котором я вас прошу, я знаю, что оно неслыханно, но обстоятельства вынуждают нас к этому».

«Мы воюем — не с другой армией или нацией. Наш враг невидимый, неуловимый, он набирает мощь. Борьба с ним требует нашей всеобщей мобилизации».

«Мы на войне. Отныне все действия правительства и парламента должны быть направлены на борьбу с эпидемией. Днем и ночью ничто не должно нас отвлекать от этой цели. Поэтому я решил, что все текущие реформы будут приостановлены, начиная с пенсионной… Я решил отложить проведение второго тура муниципальных выборов».

Кстати, исследовательский центр Harris Interactive выяснил, что после этого обращения рейтинг доверия французского лидера составил рекордные 52 процента. В декабре 2018 года его рейтинг доверия составил 31 процент.

«Президент первым, а не последним несет ответственность не только за хорошее, но и за плохое»

8 марта президент Португалии показал, что относится к коронавирусу со всей серьезностью и ушел в добровольный 14-дневный карантин, после того как побывал в школе, которую позже закрыли из-за коронавируса на карантин. С большой речь Марселу Ребелу ди Соуза обратился к португальцам 18 марта:

«Пандемия Covid-19 не похожа ни на одну эпидемию, с которыми мы сталкивались за время своей демократической истории. Она может быть и будет более интенсивной. Она будет длиться дольше.

Она создаст огромные проблемы в нашей жизни и нашей экономике. Коронавирус влияет на наше здоровье, образовании, отношения в семье, работу, сферу туризма, экспорта, инвестиций, бизнес, особенно малый и средний.

Это война. Что это, если не война, если она длится уже месяц».

«Это вам говорит и гарантирует Президент Республики. Избранный вами, чтобы первым, а не последним нести ответственность перед португальцами не только за все хорошее, но и за плохое».

«На протяжении всей нашей почти 900-летней истории мы одерживали победу в важных сражениях. Мы родились прежде, чем многие другие. Позвольте мне в заключение привести один пример, который показывает, какие мы. Пример внучки, медсестры и слова, которые она мне сказала в тот день, когда потеряла своего деда, который стал первой жертвой [коронавируса]: „Президент, мне нужно девять дней, чтобы вернуться в бой“. Вот мы какие. Потому что мы — португальцы».

«Мы столкнемся с такими проблемами, которых не можем даже представить»

Австралия живет в режиме чрезвычайной ситуации с 18 марта. Вчера, 23 марта, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон произнес речь в викторианском стиле. Моррисон сказал, что это будет самый тяжелый год в жизни многих людей, что австралийцы не сталкивались с таким временем со времен Второй мировой войны.

«Кризис разобьет наши сердца, но он не должен сломить наш австралийский дух. В ближайшие месяцы мы столкнемся с большим количеством проблем, которые сейчас никто из нас даже не может себе представить.

Мы должны взять себя в руки в течение следующих шести месяцев и работать вместе, чтобы замедлить распространение, чтобы спасти жизни, чтобы защитить пожилых и уязвимых австралийцев.

Они рассчитывают на нас… больше никаких походов в паб после работы. Больше никаких походов в спортзал по утрам. Никаких обедов в кафе».

«Мы будем сражаться, чтобы гарантировать, что австралийцы встанут на ноги, что бизнес восстановится, что наша экономика воскреснет и что мы продолжим великую национальную историю нашей удивительной нации».

«Некоторые считают, что либеральные демократии и свободные общества не могут справиться с такого рода проблемами. Мы докажем, что они ошибаются здесь, в Австралии».

«Я горжусь тем, что являюсь премьер-министром Швеции»

Премьер-министр страны Стефан Левен обратился к шведам вечером 22 марта:

«Наши жизнь, здоровье и работа находятся под угрозой. Все больше людей будет болеть, все больше будет вынуждено прощаться с любимым человеком навсегда.

Единственный способ справиться с этим — встретить этот кризис как общество, где каждый несет ответственность за себя, друг за друга и за нашу страну.

Я знаю, что многие беспокоятся. Беспокоятся о том, как наше общество будет справляться с этим. Вы беспокоитесь за себя, за того, кого вы любите, кто принадлежит к группе риска, или за то, что вы потеряете свою работу.

Я это прекрасно понимаю. Следующие несколько месяцев будут очень напряженными. Но наше общество очень сильное».

«Я хочу, чтобы Вы были готовы к большему количеству решений, которые, возможно, будут приняты в короткий срок и изменят вашу повседневную жизнь еще больше.

Будьте готовы к тому, что это продлится очень долго. Будьте готовы к тому, что ситуация быстро изменится».

«Я понимаю, что вам неприятно ограничивать свою жизнь, свои социальные контакты, но сейчас это необходимо. Ради собственного здоровья, конечно, но и для того, чтобы защитить других людей и дать медицинским службам возможность справиться с ситуацией».

«Помогайте своим соседям делать покупки, покупайте обеды на вынос, чтобы поддержать местный ресторан, избегайте встреч с бабушкой — но вместо этого звоните ей каждый день, чтобы поболтать. Это и есть солидарность на практике».

«Я горжусь тем, что являюсь премьер-министром Швеции, когда вижу, что так много людей делают для своих собратьев».

«Я уверен, что все в Швеции возьмут на себя свою ответственность, сделают все возможное для защиты здоровья других людей, помогут друг другу и потом смогут оглянуться назад на этот кризис и гордиться своей особой ролью, усилиями, которые они приложили ради своих собратьев, ради нашего общества и ради Швеции».

«Люди будут умирать»

18 марта королевская семья в своем инстаграм опубликовала видеообращение королевы Маргрете II к датчанам:

«Я обращаюсь ко всем: коронавирус — опасный гость. Он распространяется, как кольца на воде, и движется очень быстро. Один человек может заразить многих — даже не чувствуя себя больным, и инфекция распространяется вокруг еще больше, длинной и страшной цепью. В этой цепи люди будут умирать. Ребенок может потерять бабушку, дочь — отца, жена — мужа. Кто-то потеряют друзей. Мы должны разорвать эту цепь, и мы можем это сделать. Для этого нужно, чтобы мы все думали и делали одно и то же одновременно — и в нужное время. Совет властей на самом деле довольно прост: мойте руки. Держите дистанцию. Избегайте физического контакта. Оставайтесь дома».

«Потому что испанцы — великий народ»

18 марта к испанцам, которые уже вышли на четвертое место в мире по количеству заболевших коронавирусом, обратился король Филипп VI:

«Вирус нас не победит. Напротив, это сделает нас сильнее как общество; общество, которое будет более преданным, более заботливым, более сплоченным. Общество, которое выдерживает любые невзгоды.

За эти годы мы прошли через очень трудные, очень серьезные ситуации, но мы преодолели их, а значит, преодолеем и эту. Потому что Испания — великая страна, великий народ, который не сдается перед лицом трудностей».

«Мы стоим только в самом начале чего-то, о последствиях чего не знаем до конца»

К норвежцам обратилась королевская семья — Харальд и Соня, которые с прошлого четверга находятся на добровольном домашнем карантине:

«Мы оказались в незнакомой, кажущейся нереальной и пугающей ситуации. Наша жизнь и мир вокруг изменились до неузнаваемости. И все же мы стоим только в самом начале чего-то, о последствиях чего не знаем до конца.

Неопределенность делает нас уязвимыми. Серьезность заставляет нас тревожиться. Из-за изменения повседневного быта мы можем чувствовать собственное бессилие. Норвегия пострадала вместе с остальным миром. Сейчас наша самая главная задача — попытаться затормозить драматическое развитие событий, выполняя приказы властей.

Мы можем быть благодарны за то, что у нас есть политические лидеры и профессиональные авторитеты, обладающие мужеством и знаниями, чтобы справиться с ситуацией честно и реалистично. Норвегия известна как общество, основанное на доверии».

«Я хотел бы напомнить вам, что каждый человек нуждается в особенном проявлении доброты в это время. Вместе мы выстоим, и вместе мы сможем пройти через то, что ждет нас впереди».

«Мы не можем остановить коронавирус. Но можем остановить вирус одиночества»

Король Виллем-Александр обратился к нидерландцам 20 марта с максимально эмпатичной речью:

«Мы искренне сочувствуем всем, кто глубоко озабочен тем, выживет ли их бизнес. Независимо от того, являетесь ли вы экспортной организацией или самозанятым, происходящее сильно ударит по вам. Ужасно видеть, как весь труд и любовь, которые вы долгие годы вкладывали в компанию, вдруг могут оказаться бессмысленными».

«Я думаю обо всех нидерландских детях. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь: сначала ты радуешься тому, что у тебя есть столько свободного времени. Но это быстро проходит. У тебя нет возможности ходить в школу. Или на футбол, или в балетный класс. Приходится отменять вечеринки по случаю Дня рождения. Это довольно трудно».

«Родителей я понимаю тоже! Внезапно ты оказываешься дома со всей семьей. Вынужденный работать из дома, с ограниченной возможностью пойти куда-нибудь, потому что все виды прогулок и мероприятий, которые вы с нетерпением ждали, теперь были отменены».

«Мы не можем остановить коронавирус. Но можем остановить вирус одиночества!

Давайте вместе убедимся, что никто не чувствует себя брошенным.

К счастью, даже когда нельзя посещать людей, у нас остается много способов общения: онлайн, по телефону или по почте. И Нидерланды не были бы Нидерландами, если бы люди спонтанно не предлагали друг другу свою помощь.

Несмотря на то, что общественная жизнь резко остановилась, именно вы поддерживаете биение сердца нашего общества. Бдительность, солидарность и доброта: пока мы можем поддерживать эти качества, мы сможем вместе справиться с этим кризисом, даже если он продлится какое-то время».

«Мы — общество, в котором важна каждая жизнь, каждый человек»

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 15 лет выступить с экстренным обращением к нации:

«Это и есть открытая демократия: мы принимаем политические решения прозрачно и объясняем их. Мы стараемся объяснять наши действия максимально тщательно и информировать о них, чтобы внести ясность».

«Об эпидемии — все, что я скажу вам, основано на постоянных консультациях федерального правительства с экспертами института Роберта Коха и другими учеными и вирусологами: во всем мире ведутся интенсивные исследования, но до сих пор нет ни терапии против коронавируса, ни вакцины».

«Это не просто абстрактные цифры статистики, это чьи-то отец или дед, мать или бабушка, чьи-то партнеры, это люди. Мы — общество, в котором важна каждая жизнь, каждый человек».

«И позвольте мне сегодня высказать благодарность тем людям, которых слишком редко благодарят. Те люди, которые в эти дни сидят за кассой супермаркета или наполняют полки, делают одну из тяжелейших работ на сегодняшний день. Спасибо, что остаетесь на посту ради сограждан, работоспособность магазинов буквально держится на вас».

«Вирус затронул каждого из нас без разбора, и теперь точно так же без разбора мы должны помогать друг другу. Прежде всего тем, что воспримем проблему всерьез. Не впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету. Нужны наши общие усилия».

«Это зависит от каждого. Мы не обречены и не должны отстраненно наблюдать, как распространяется вирус. У нас есть против него средства: мы должны беречь друг друга и сохранять дистанцию».

«Ситуация серьезна, ее финал открыт. Это значит, он будет зависеть, в частности, от того, как дисциплинированно каждый из нас соблюдает правила и следует им».