Экономист: Есть две причины падения курса белорусского рубля 3 25.03.2020, 12:07

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Как будет развиваться ситуация на валютном рынке в апреле.

Обвал курс рубля почти на 10%, произошедший на прошедшей неделе, заставляет снова задуматься о том, а не стоит ли уже продать валюту и реализовать прибыли от такой операции, накупив дешевых товаров или положив деньги на рублевый депозит, пишет в статье на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Всего неделю назад, мы пришли к выводу, что существуют довольно сильные аргументы в пользу того, что курс доллара еще не сформировал вершину, которая находится около 2,5 рубля, и в настоящее время близок к своему новому дну. Но после этого курс доллара поднялся примерно на 10% и достиг на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 2,6 рубля за доллар. Ситуация резко изменилась, и указанный вопрос снова стал актуальным.

Причин падения курса рубля было две. Во-первых, произошел обвал курса российского рубля по отношению к доллару и евро на Московской бирже. Во-вторых, Национальный банк РБ перестал сдерживать рост стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля, после чего она начала стремительно подниматься.

Курс рубля зависит от американских нефтедобывающих компаний

В Нацбанке РБ не стали комментировать стремительный подъем курса доллара. А в России первый заместитель премьер-министра РФ Антон Белоусов счел необходимым предупредить спекулянтов, заявив, что те люди, которые решат сыграть на ослаблении рубля или, наоборот, думая, что те или иные уровни курса будут зафиксированы, очень сильно проиграют. Он выразил уверенность в том, что цены на нефть скорректируются в диапазон 35-40 долларов за баррель. Согласно прогнозу Минэнерго, цены на нефть во II полугодии текущего года вырастут до 45-55 долларов за баррель, а в 2021 году будут находиться в интервале 40-45 долларов за баррель.

В целом российские чиновники не обнаруживают какого-либо серьезного беспокойства в связи с происходящими событиями. 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что скачки курса неприятны, но волатильность сменится стабильностью.

Действительно, можно ожидать, что как только Саудовская Аравия и Россия заключат новое соглашение, нефть начнет дорожать и курс российского рубля поднимется. Правда, перед этим цены на нефть могут еще подешеветь, а российский доллара опустится еще больше против доллара и евро.

Аналитики Райффайзенбанка считают, что отказ Банка России от повышения своей ключевой ставки 20 марта означает, что он может дать рублю ослабнуть еще сильнее. Поэтому курс рубля может продолжить падение, чему будут способствовать низкие цены на нефть. Пока, как полагают в Райффайзенбанке, большинство участников финансового рынка России не верит в долгосрочные низкие цены на нефть, рассчитывая на их рост в ближайшие месяц-два. Поэтому если этого не произойдет, рубль может подешеветь.

Таким образом, курс российского рубля зависит от того, как долго продлиться нефтяной кризис, то есть как долго удастся продержаться американским сланцевым компаниям. А они не собираются сдаваться. Президент США Дональд Трамп уже предпринимает попытки поддержать их. Во-первых, он объявил о закупке нефти в стратегический резерв. А, во-вторых, сообщил о намерении оказать давление на Саудовскую Аравию и Россию в целях прекращения ценовой войны. Россия может при этом проиграть, так как США и Саудовская Аравия могут заключить союз против нее. По крайней мере, 24 марта стало известно, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом еще 9 марта заявил, что не возражает против планов Эр-Рияда занять российские ниши, но попросил, чтобы цена нефти не опускалась слишком низко, угрожая сланцевой добыче в США. Так что непонятно, кто и с кем воюет.

С другой стороны, США могут принять меры, направленные на прямое ослабление доллара, так как его рост за последние две недели явно чрезмерен, и наносит вред как экономике самих США, так и всего мира. Федеральная резервная система США уже выдает средства в долларах под 0%, кроме того, 23 марта объявила о неограниченной скупке некоторых ценных бумаг. Эти меры должны помочь американской экономике и ослабить доллар. И это уже произошло 23-24 марта, когда доллар подешевел как против евро, так и против российского рубля.

В апреле одной проблемой станет меньше

Однако на Белорусской валютно-фондовой бирже за эти два дня курс доллара поднялся на 1,6%. Причина этого была внутренней: рост стоимости валютной корзины в связи с превышение спроса на валюту над предложением на бирже.

Такая ситуация может сохраниться еще какое-то время, хотя в апреле она может существенно улучшиться. Это связано с тем, что в апреле загрузка белорусских НПЗ может восстановиться до обычного уровня. По крайней мере, правительство РБ и РФ уже договорилось о возобновлении поставок российской нефти, причем премию в размере 4,7 долларов за тонну правительство РФ компенсирует правительству РБ. Это значит, что белорусские экспортеры нефтепродуктов снизят объем приобретения валюты на внутреннем рынке. То есть, хотя бы одной проблемой станет меньше.

Но потери в валютных доходах белорусских НПЗ по сравнению с докризисным уровнем будут значительными. Это связано с тем, что предполагается закупать некоторый объем нефти вне России, что снижает эффективность переработки нефти. Кроме того, цены на нефтепродукты значительно упали вместе с ценами на нефть.

В то же время, на БВФБ еще какое-то время может сохраниться значительный спрос на валюту со стороны населения и предприятий, ожидающим дальнейшего ослабления рубля. Но он вряд ли будет долгим, и первая же стабилизация курса рубля его значительно сократит. Кроме того, высокий курс доллара стимулирует его продажи населением с целью совершения покупок в белорусских магазинах тех импортных товаров, цены на которые еще не успели вырасти. Уже сейчас в автосалонах отмечается значительный рост спроса на новые автомобили. Это будет сдерживать рост курса доллара.

Однако Белорусским финансам грозят и другие неприятности. Экономический кризис в окружающих Беларусь странах приведет к снижению экспорта белорусских товаров. Это может быть компенсировано сокращением импорта, но многие производства в Беларуси зависят от поставок из-за рубежа, то есть они могут пострадать, что вызовет дельнейшее падение экспорта.

В таких условиях предсказать динамику спроса и предложения валюты на внутреннем рынке РБ вряд ли возможно. Ясно только то, что по-прежнему существуют внешние и внутренние факторы, которые еще могут способствовать ослаблению белорусского рубля против доллара и евро. В то же время, они не будут вечными, и существует вероятность того, что уже в апреле они ослабеют.

Поэтому текущее значение курса доллара, равное 2,6 белорусским рублям, еще может быть превышено, причем весьма значительно, в том случае, если цены на нефть все-таки обвалятся до уровня 20 долларов за баррель или даже ниже. Это вполне возможно в начале апреля, когда начнется реальное увеличение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии и России (пока они только обещают это сделать с апреля). Но если вдруг ситуация на рынке нефти и в мировой экономике начнет улучшаться, то возможен откат курса. Эпидемия коронавируса в США и Европе должна достичь пика в течение ближайших недель, после чего, возможно, и начнется этот процесс.

То есть, можно ожидать, что курс доллара на БВФБ еще вырастет в ближайшие пару недель, хотя и текущий курс выглядит привлекательно с точки зрения продажи валюты в целях покупки подешевевших товаров, которые недолго будут оставаться дешевыми. Что касается открытия депозитов в белорусских рублях, то, возможно, стоит подождать. К тому же, нельзя исключить повышения ставок по рублевым депозитам, что вполне возможно в случае углубления кризиса. Рублевые кредиты в некоторых банках уже дорожают.