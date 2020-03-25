17 мгновений Путина и отрыв от реальности 7 Леонид Радзиховский

25.03.2020, 12:30

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Леонид Радзиховский

Сегодня это все смотрится неадекватно.

Сериал из 20 интервью ТАСС с Владимиром Путиным к 20-летию его власти завершился раньше срока. После 17-й серии показ решили остановить.

Не видя оставшихся трех серий, трудно сказать, почему их не покажут – может, там было что-то личное. Но вообще весь этот проект в контексте нынешней ситуации выглядит по-дурацки, неадекватно и провально. С моей точки зрения, он отражает дистанцию между Путиным и реальностью. Дистанция эта огромна. Особенно сейчас, когда началась эпидемия плюс резкое падение рубля, общее напряжение, раздражение и завершающий штрих – пожизненная власть Путина. Сегодня эта дистанция между реальной жизнью и жизнью, которой живет Путин, стала еще больше.

Если этот фильм преследовал пропагандистские цели, а он их преследовал, то он провалился. Это же фильм о том, какой он «самый человечный человек», гарант стабильности, эффективный менеджер, очень простой, доступный, народный, такой же, как мы, только лучше, чем мы – вот что хотели показать. Но неудачное время выбрали для показа. Это фильм для сытого, благополучного времени, для довольного народа. Сейчас ничего этого нет.

Фильм отражает представление Путина и других российских начальников о реальности и нашем добром народе. Это барское, чванливое, снисходительное отношение к народу. Народ у них терпеливый, любит барина, но вот он кое-чего недопонимает, но «мы ему объясним».

Сегодня это все смотрится неадекватно. Неадекватная интонация и неадекватные слова. С кучей странных высказываний о том, что у нас 70 процентов – средний класс. Это заявление богатейшего человека, окруженного миллиардерами. Ну конечно, с высоты Сечина, Ротенберга и Миллера у нас все – один средний класс. Но спуститесь с парашютом на землю, и вы увидите совсем другую картину.

После 17-й серии они, постоянно мониторящие ситуацию, поняли, что реакция, которую они получают, совершенно не та. Это не то, что их устраивает и на что они рассчитывали. Зазор между пропагандистскими желаниями и отношением населения расширился. Населению тревожно, особенно в последнее время: растет доллар – будут расти цены.

Этот фильм снимался еще до принятия поправок в Конституцию. Но уже в нем совершенно очевидно: Путин уходить никуда не собирался.

Леонид Радзиховский, «Собеседник»