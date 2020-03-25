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Народный карантин
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«Давайте поможем нашим врачам Народным карантином»

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  • 25.03.2020, 12:37
  • 1,909
«Давайте поможем нашим врачам Народным карантином»

Видеоблогеры объясняют, что скрывают белорусские власти и зачем нужно оставаться дома.

На канале «Обратный отсчет» появился новый ролик, в котором рассказывается с последней информацией о пандемии коронавируса и борьбе с ней.

- Врачей мира можно назвать героями, они рискуют своими жизнями в первую очередь. Нужно это понимать и всячески помогать им. По всему миру врачи делают фото с листами бумаги, где написано «Мы здесь ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас». Давайте прислушаемся к ним и поможем им Народным карантином, - говорит автор канала.

Продолжение - смотрите в видео.


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