«Давайте поможем нашим врачам Народным карантином» 1 25.03.2020, 12:37

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Видеоблогеры объясняют, что скрывают белорусские власти и зачем нужно оставаться дома.

На канале «Обратный отсчет» появился новый ролик, в котором рассказывается с последней информацией о пандемии коронавируса и борьбе с ней.

- Врачей мира можно назвать героями, они рискуют своими жизнями в первую очередь. Нужно это понимать и всячески помогать им. По всему миру врачи делают фото с листами бумаги, где написано «Мы здесь ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас». Давайте прислушаемся к ним и поможем им Народным карантином, - говорит автор канала.

Продолжение - смотрите в видео.