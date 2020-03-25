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Рейтинг Трампа вырос до рекордных показателей

  • 25.03.2020, 12:45
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Рейтинг Трампа вырос до рекордных показателей
Дональд Трамп

Шансы на переизбрание политика президентом США существенно повышаются.

Согласно соцопросу Gallup 49% американцев положительно оценивают работу президента Дональда Трампа, сообщает nv.ua.

Указанный Gallup результат является самым высоким за время президентства Трампа и совпадает с показателями января-февраля 2020 года во время судебного процесса против президента в Сенате.

В начале марта уровень поддержки действий Трампа составлял 44%.

Действия Трампа в рамках борьбы с пандемией положительно оценили 60%, а отрицательно — 38%. 94% республиканцев, 60% независимых избирателей и 27% демократов одобрительно отзываются об усилиях Трампа по борьбе с коронавирусом.

Как справедливо отмечает Gallup, шансы на переизбрание президента во время кризисов, которые несут угрозу национальной безопасности существенно повышаются.

В феврале-марте в США сезон праймериз, в июле и августе пройдут съезды Демократической и Республиканской партий соответственно, которые утвердят кандидатов в президенты.

У республиканцев безальтернативным выдвиженцем является 45-й президент США Дональд Трамп. Среди демократов наибольшие шансы получить партийную номинацию имеет бывший вице-президент Джо Байден.


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