Рейтинг Трампа вырос до рекордных показателей 25.03.2020, 12:45

1,516

Дональд Трамп

Шансы на переизбрание политика президентом США существенно повышаются.

Согласно соцопросу Gallup 49% американцев положительно оценивают работу президента Дональда Трампа, сообщает nv.ua.

Указанный Gallup результат является самым высоким за время президентства Трампа и совпадает с показателями января-февраля 2020 года во время судебного процесса против президента в Сенате.

В начале марта уровень поддержки действий Трампа составлял 44%.

Действия Трампа в рамках борьбы с пандемией положительно оценили 60%, а отрицательно — 38%. 94% республиканцев, 60% независимых избирателей и 27% демократов одобрительно отзываются об усилиях Трампа по борьбе с коронавирусом.

Как справедливо отмечает Gallup, шансы на переизбрание президента во время кризисов, которые несут угрозу национальной безопасности существенно повышаются.

В феврале-марте в США сезон праймериз, в июле и августе пройдут съезды Демократической и Республиканской партий соответственно, которые утвердят кандидатов в президенты.

У республиканцев безальтернативным выдвиженцем является 45-й президент США Дональд Трамп. Среди демократов наибольшие шансы получить партийную номинацию имеет бывший вице-президент Джо Байден.