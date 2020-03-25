Почему Лукашенко так нервничает? 12 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

25.03.2020, 13:05

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Мир стремительно меняется, и правитель уже не вписывается в его реалии.

В последнее время появилось много прогнозов, что коронавирус коренным образом изменит наш мир. «Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Эпидемия коронавируса может до неузнаваемости изменить мир, и в первую очередь это касается Европы. В той или иной степени эту точку зрения разделяют очень многие.

Коронавирус не только стал вызовом для мировой системы здравоохранения и экономики, но и продемонстрировал все «болевые точки» межгосударственных отношений. Торговые войны, приграничные споры и вооруженные конфликты вылились во взаимные подозрения в распространении инфекции и несоблюдении правил карантина, а также соперничество в разработке вакцины против коронавируса, пишет «Комменсант».

Представьте худшее и готовьтесь: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус катастрофой, случающейся раз в 100 лет. Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, перечислил распространенные на рынке «заблуждения», связанные с коронавирусом. По его мнению, вера в скорое восстановление мировой экономики после победы над эпидемией абсурдна, а надежды на быстрый рост Китая напоминают сказку о Златовласке. Инвесторы «обманывают сами себя» в оценках того, насколько острой проблемой для экономики станет коронавирус, считает американский экономист.

Мировая экономика никогда не переживала кризис, «спусковым крючком» которого стала бы пандемия. Стандартные меры денежно-кредитного стимулирования, конечно, остаются по-прежнему актуальными, однако не стоит уповать на то, что только они помогут избежать рецессии, констатирует Forbes.

Определенная логика во всех этих прогнозах присутствует. С тем, что после коронавируса мир действительно станет иным, можно согласиться. Хотя, скорее не из-за самого коронавируса как такового, а потому что пандемия придала ускорение многим мировым процессам. COVID-19 стал своеобразным катализатором ускорения.

Очередную волну мирового кризиса прогнозировали на этот год так или иначе. Коронавирус только приблизил событие и сделал кризис практически неизбежным.

Те, страны и общества, которые слабели или деградировали, продолжили это делать, только еще быстрее. Те, кто усиливался, становятся еще сильнее. Авторитет Китая, к примеру, только вырос, хотя изначально очень многие писали, что коронавирус остановит его движение к мировому лидерству. Но коронавирус не изменил направление тенденций, он их только ускорил. И положительные, и отрицательные. В Китае уже довольно давно наблюдается замедление темпов роста экономики. Коронавирус усилит этот процесс. Рост будет еще меньше, но у многих других, включая и Беларусь, вообще начнется рецессия. Общая тенденция сохранится.

Причем, изменения неизбежно произойдут даже там, где коронавирус постарались не заметить, обозвали «психозом», «сумасшествием» и в конечном итоге «отменили». Может быть здесь изменения будут самыми неожиданными, поскольку их не прогнозируют и к ним не готовятся. Мобилизация силовых структур и усиление борьбы с инакомыслием не в счет – это и так всегда происходит перед «выборами».

Белорусская модель уже довольно давно испытывает системный кризис, который стал усугубляться после того, как Россия стала урезать нефтегазовые и прочие дотации. Добавьте к этому пандемию. И довольно своеобразную реакцию властей на него. Как отмечают эксперты, коронавирус, вернее, реакция на него может сильно ударить по авторитету нашей власти вообще и ее главы в частности. Примерно так же, как Чернобыль отправил в отрицательную область авторитет Михаила Горбачева и всей партноменклатуры. А ведь с каким восхищением смотрели на нового, молодого и говорливого генсека вначале. Примерно так же, как и на нашего президента в первый срок его правления.

Возможно, наш «несменяемый» потому так нервно и относится к угрозе коронавируса, что ощущает, что это угрожает его власти посильнее любого оппозиционера. И милиция против коронавируса практически бессильна, хотя указание на противостояние «коронаоппозиции» уже и получила. Тут нужны другие методы, а других наша власть не знает, да и не приемлет.

Теоретически выход есть. Коронавирус пока не породил принципиально новых тенденций в политике или в экономике. Пока он просто ускорил те, которые уже существовали, придал им дополнительный импульс. Чтобы не проиграть, государствам нужно ускоряться. Например, если практически всем уже очевидно, что политическая система государства отжила свое и медленно деградирует, то с коронавирусом процесс ускорился, но не изменился. Значит надо проводить трансформацию быстрее, пока система не обрушилась совсем и самым непредсказуемым образом.

Белорусская экономика давно начала терять конкурентоспособность и все сильнее отстает от соседей. Медленная трансформация, со скоростью, значительно уступающей, «конкурентам», уже не спасает. Но нет даже меленных преобразований – власть просто бездействует. Только бормочет, что «мир сошел с ума» – как будто это заключение может как-то повлиять на развитие ситуации. Даже если все это и общемировой «психоз», все равно нужно как-то реагировать.

Сейчас нужны политики, которые умеют действовать быстро, четко и адекватно. Примерно так, как действовали власти Китая. Плюс необходима гибкость, нужно оперативно подстраиваться под быстрое изменение ситуации. Особенно это касается малых стран, которые сами не определяют ход событий. Является ли наша власть достаточно негибкой? «Стабильность» любой ценой и раньше была ее главным лозунгом, а сейчас, создается такое впечатление, она вообще впала в ступор.

Пандемия закончится. Власть, быть может, даже успеет приписать себе победу над вирусом. Но это уже мало повлияет на развитие ситуации. Мир точно станет иным, а белорусское руководство – нет. Не впишется оно в новые реалии.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»