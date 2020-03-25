Бело-красно-белый флаг: как создавалась национальная святыня 25.03.2020, 13:19

Исторические корни нашей национальной символики.

В передаче «Загадки белорусской истории» на телеканале «Белсат» рассказали, как создавался белорусский национальный флаг и почему были выбраны именно такие цвета.

В 1918-м – последнем году Первой мировой войны, когда разваливались империи, подневольные народы начали декларировать свои независимые государства. Соответственно, создавались и новые государственные символы – гербы и флаги. Не остались в стороне и белорусы.

Наше государство Белорусская Народная Республика была провозглашена раньше, чем Польша, Чехословакия, Югославия. И белорусы также приняли и показали всему миру свой государственный герб, Погоню, и бело-красно-белый флаг.

Некоторые уже имели свои исторические флаги, как поляки. Кто-то только их создавал, обычно как сочетание трех разноцветных полос. Выбирались цвета, считавшиеся традиционными, национальными.

В качестве обоснования для цветов, выбранных для белорусского флага, приводится популярность их у славян, и особенно у белорусов, с давних времен. И хотя точного документального подтверждения существованию этого флага в средневековье не обнаружено, имеется много исторических фактов использования в Беларуси сочетания белого и красного цветов, в том числе на флагах. Одно из самых древних – бело-красно-белое чередование рядов в кладке полоцких храмов XI-XII в .: кирпича-плинфы красного цвета и белой извести. В битве под Оршей в 1514 году наша кавалерия шла в бой под флажком с изображением красного креста на белом поле и т.д.

Точное начало использования бело-красно-белого флага в новейшее время неизвестно. Кто же его придумал? Об этом смотрите в видео.