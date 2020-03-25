Ученые разработали концепцию сохранения молодости 1 25.03.2020, 13:25

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Уже ведется разработка препарата, который в этом поможет.

Группа специалистов из разных стран раскрыла алгоритм, позволяющий клеткам организма вовремя обновляться и противодействовать старению. Результаты исследований были опубликованы в журнале FASEB Journal, сообщают «Известия».

По данным издания, обновление клеток человеческого организма происходит в результате освобождения от поврежденных митохондрий. У людей преклонного возраста обновление митохондрий замедляется, что влечет за собой потерю мышечной массы и накопление лишнего веса. Экспертная группа разработала механизм, с помощью которого специальные флуоресцентные метки выявляют поврежденные митохондрии в клетках. После их нахождения можно инициировать процессы обновления медикаментозным путем.

Ученые подчеркнули, что в фармакологии уже давно ведется работа над препаратом, который запускает процесс ликвидации отживших митохондрий. Подобное средство стало бы формулой сохранения молодости. Механизм обновления основан на активации молекул сенсора энергии — АМФ-активируемой протеинкиназы. Исследователи указали, что их открытие может поспособствовать разработке подобного препарата.

В конце исследования специалисты уточнили, что разогнать обновление клеток естественным путем позволяют регулярные физические упражнения.

28 января испанский диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала о продуктах, замедляющих процессы старения. Она подчеркнула, что правильная диета замедляет окислительный стресс и старение всех клеток» организма. Для сохранения долгосрочной молодости основой питания нужно сделать свежие сезонные фрукты и овощи, а также орехи, бобовые, ферментированные и цельнозерновые молочные продукты — например, кефир или йогурт. Также следует отказаться от алкоголя.