Новым деньгам — новые нули? 25.03.2020, 13:52

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Фото: sb.by

Как бы такими темпами не прийти к очередной деноминации.

23 марта в соответствии с постановлением правления Нацбанка вводятся в обращение новые купюры номиналом 20 и 50 рублей. Решение о печати новых банкнот регулятор объяснил тем, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы, а потому со временем они становятся ветхими и их надо заменять, пишет «БелГазета».

Заменяемые купюры заодно решили и модифицировать. Во-первых, с них уберут реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи экс-председателя правления НБРБ Петра Прокоповича, который не возглавляет Нацбанк с 2011г. Во-вторых, на банкноте номиналом 50 рублей исправят орфографическую ошибку. Согласно новой редакции Правил белорусской орфографии и пунктуации, которая вступила в силу в 2010г., нужно писать «пяцьдзясят». Однако старые купюры были отпечатаны раньше, и потому надпись на них была сделана по старым правилам - «пяцьдзесят». В-третьих, изображение архитектурных памятников на банкнотах собираются привести «в соответствие с актуальным внешним видом» и подписать. В-четвертых, у новых купюр будет повышенная степень защиты - за счет дополнительного водяного знака, более широкой нити, а для 50 рублей - еще и изображения с цветопеременным эффектом.

Деньги, вошедшие в обращение в 2016г., печатали в Великобритании. Обновленные «двадцатки» и «пятидесятки», как и обновленные «пятерки» с «десятками», появившиеся в мае 2019г., печатаются на российской фабрике «Гознак». Кстати, старые купюры по-прежнему остаются законным платежным средством. Нацбанк уверяет, что ввод новых купюр не приведет к увеличению денежной массы.

Между тем на прошлой неделе белорусский рубль резко сдал к доллару и евро. Началось все 18 марта, когда по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос до BYN2,4413, евро - до BYN2,684. На следующий день падение продолжилось: доллар подорожал до BYN2,5414, евро - до BYN2,764. Как бы такими темпами не прийти к очередной деноминации!