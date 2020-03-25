Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса 2 25.03.2020, 14:26

Фото: EPA/UPG

В стране зарегистрировано более 700 погибших за сутки.

Испания опередила Китай по количеству жертв в связи с коронавирусом и вышла на второе место в мире после Италии.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения Испании, сообщает «Европейская правда».

Количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек. Общее число зафиксированных случаев заражения в Испании достигло 47 610 человек, 3166 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Для сравнения, в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. Италия остается на первом месте по количеству умерших, там 6820 случаев.

В мире инфицированы коронавирусом уже более 428 тыс., умерли свыше 19 тыс.