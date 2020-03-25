Литва меняет порядок работы магазинов из-за коронавируса 25.03.2020, 14:40

Министерство здравоохранения вводит еще более строгий карантин.

Министерство здравоохранения Литвы приняло более строгие меры для борьбы с коронавирусом, которые затрагивают магазины, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

Во время карантина магазины обязаны обеспечить посетителям возможность дезинфицировать руки. Тележки и корзины для покупок будут дезинфицировать после каждого использования.

Магазинам рекомендовано установить перегородки на кассе для разделения продавца и покупателя, а также обеспечить кассиров средствами защиты. Если расстояние между кассами магазина — менее 2 метров, то магазин должен обеспечить работу касс через одну.

Посетителей будут просить оплачивать покупки безналичным способом. Ходить за покупками можно будет максимум вдвоем, а члены семьи должны ходить в магазин по очереди.

Рекомендации могут быть пересмотрены и дополнены.

Литва предоставляет данные о числе заразившихся ежедневно в 9 утра на сайте министерства здравоохранения. По данным на 24 марта, в Литве зафиксировано 187 случаев коронавируса. Одна женщина умерла.

С 16 марта в Литве введен карантин — не работают учреждения образования, все магазины, кроме аптек и продуктовых, закрыты границы. Накануне премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что карантин, вероятнее всего, будет продлен на две недели.