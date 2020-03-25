«Один пациент даже опустился передо мной на колени, чтобы я принял его»2
- 25.03.2020, 15:03
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Как медики сегодня спасают мир.
У них есть семьи, дети, мужья, жены, родители, но они сутками пропадают на работе. Тысячи врачей в разных странах с начала пандемии подвергают себя смертельному риску ради спасения своих пациентов, пишет tut.by.
В Испании коронавирусом заразилось почти 5400 медицинских работников, что составляет 13,6% от общего числа заболевших, сообщил 24 марта руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон.
В Италии, где число смертей от COVID-19 бьет все рекорды, умерли 14 медработников.
В Китае, где медицинские работники первыми столкнулись с неизвестным вирусом, скончались по меньшей мере 46 из них.
Причина таких случаев — и огромная вирусная нагрузка на врачей, и зачастую обычная нехватка времени, чтобы сменить защитную одежду, соблюдая все правила безопасности.
«С 7 января, когда поступил первый пациент, никто не брал отпуск. Мы работали в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) по очереди. Даже беременные медработники не брали выходных. После ухудшения эпидемической ситуации никто из медперсонала даже не уходил домой. Мы отдыхали в гостинице около больницы либо в самой больнице», — рассказывал в интервью изданию Caixin Globa доктор Пэн Чжиюнем, заведующий отделением неотложной медицинской помощи в Южной центральной больнице Университета Уханя.
«Очень многие пациенты не могли быть госпитализированы. Они кричали перед больницей. Какой-то пациент даже опустился передо мной на колени, чтобы я принял его. Но я не мог ничего сделать, так как все койки были заняты. Я плакал, когда отказывал им. Сейчас у меня закончились слезы. У меня нет других мыслей, кроме как сделать все возможное, чтобы спасти больше жизней», — рассказывал доктор Пэн Чжиюнем.
Защитные костюмы, плотно прилегающие к лицу очки и маски. Двенадцатичасовая смена для врача и восьмичасовая — для медицинской сестры. Посмотрите, как выглядят медики из Италии, после рабочей смены.
«Это лишь некоторые примеры великих жертвоприношений тех, кто лечит нас и спасает наши жизни. Пожалуйста, сделайте и свою часть: вымойте руки, прикрывайтесь во время кашля, оставайтесь дома, если вы себя чувствуете не очень хорошо, не надевайте маску, если вы здоровы», — написал в Twitter под этим фото своих коллег глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
И, да, по возможности оставайтесь, пожалуйста, дома, пока они работают и рискуют своими жизнями ради нас.