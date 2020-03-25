«Один пациент даже опустился передо мной на колени, чтобы я принял его» 2 25.03.2020, 15:03

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Как медики сегодня спасают мир.

У них есть семьи, дети, мужья, жены, родители, но они сутками пропадают на работе. Тысячи врачей в разных странах с начала пандемии подвергают себя смертельному риску ради спасения своих пациентов, пишет tut.by.

В Испании коронавирусом заразилось почти 5400 медицинских работников, что составляет 13,6% от общего числа заболевших, сообщил 24 марта руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон.

В отделении интенсивной терапии одной из больниц Рима

В Италии, где число смертей от COVID-19 бьет все рекорды, умерли 14 медработников.

В Китае, где медицинские работники первыми столкнулись с неизвестным вирусом, скончались по меньшей мере 46 из них.

Причина таких случаев — и огромная вирусная нагрузка на врачей, и зачастую обычная нехватка времени, чтобы сменить защитную одежду, соблюдая все правила безопасности.

Медицинские работники направляются в больницу для лечения пациентов с коронавирусом. Тэгу, Южная Корея

Медицинский работник меняет свое защитное снаряжение. Тэгу, Южная Корея

«С 7 января, когда поступил первый пациент, никто не брал отпуск. Мы работали в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) по очереди. Даже беременные медработники не брали выходных. После ухудшения эпидемической ситуации никто из медперсонала даже не уходил домой. Мы отдыхали в гостинице около больницы либо в самой больнице», — рассказывал в интервью изданию Caixin Globa доктор Пэн Чжиюнем, заведующий отделением неотложной медицинской помощи в Южной центральной больнице Университета Уханя.

Медицинские работники в защитных костюмах и со специальными носилками. Рим, Италия

В отделении интенсивной терапии больницы города Кремона, Италия

Медицинские работники в защитных костюмах перевозят пациента с подозрением на коронавирус в инфекционную клинику в Белграде, Сербия

Приштина, Косово

«Очень многие пациенты не могли быть госпитализированы. Они кричали перед больницей. Какой-то пациент даже опустился передо мной на колени, чтобы я принял его. Но я не мог ничего сделать, так как все койки были заняты. Я плакал, когда отказывал им. Сейчас у меня закончились слезы. У меня нет других мыслей, кроме как сделать все возможное, чтобы спасти больше жизней», — рассказывал доктор Пэн Чжиюнем.

Медицинский работник в защитном костюме показывает пациенту упражнения для реабилитации. В палате больницы Красного Креста в городе Ухань, Китай

Полицейские отдают честь медикам, уезжающим из Уханя. На помощь городу, который стал эпицентром вспышки коронавируса, съезжались специалисты со всего Китая. Теперь их вахта закончена

Коллеги прощаются в Ухане и разъезжаются по домам с надеждой, что самое страшное уже позади

Медицинский персонал больницы Fundacion Jimenez Diaz благодарит горожан, которые аплодируют им со своих балконов в знак поддержки и благодарности. Мадрид, Испания

Во время отдыха медицинские работники прыгают через скакалку. Ухань, Китай

Медработник отдыхает в машине скорой помощи. Тэгу, Южная Корея

Защитные костюмы, плотно прилегающие к лицу очки и маски. Двенадцатичасовая смена для врача и восьмичасовая — для медицинской сестры. Посмотрите, как выглядят медики из Италии, после рабочей смены.

«Это лишь некоторые примеры великих жертвоприношений тех, кто лечит нас и спасает наши жизни. Пожалуйста, сделайте и свою часть: вымойте руки, прикрывайтесь во время кашля, оставайтесь дома, если вы себя чувствуете не очень хорошо, не надевайте маску, если вы здоровы», — написал в Twitter под этим фото своих коллег глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

И, да, по возможности оставайтесь, пожалуйста, дома, пока они работают и рискуют своими жизнями ради нас.