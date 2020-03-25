Почему интеллект вороны не уступает приматам 8 25.03.2020, 15:12

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Они способны к сложному обучению, умеют мыслить логически и не только.

Говоря про птичий мозг, мы, как правило, имеем в виду посредственные умственные способности. Но не все пернатые такие глупые, как мы привыкли думать. Представители семейства врановых не глупее некоторых обезьян, и это вовсе не фигура речи, а научно доказанный факт. Они способны к сложному обучению, умеют мыслить логически, планировать, запоминать информацию и даже создавать и использовать орудия труда, пишет «Популярная механика».

Долгое время интеллектуальные способности врановых недооценивали. Мозг у них небольшой, всего 1% от массы тела (у шимпанзе 1,5% от массы тела, а у человека — 2%), да и строение у него архаичное. У мозга врановых нет более прогрессивной шестислойной коры (неокортекс), как, например, у нас и прочих млекопитающих, вместо нее примитивное полосатое тело (стриатум). Да и общее число нейронов сильно уступает: 660 млн против десятков миллиардов.

Различия в нейронной архитектуре обусловлены эволюционной оптимизацией. Как минимум с большой головой птица далеко не улетит, соответственно, при минимальных размерах ее мозг должен обрабатывать огромный информационный массив. Это привело к тому, что у птиц развились шаровидные комплексы клеток, которые по эффективности ничуть не уступают нейронным колонкам в мозге млекопитающих.

Но особенности архитектуры мозга и скорость обработки информации — это еще не ум. Может у ворон просто предрасположенность к обучению и сильные инстинкты? Что вообще такое этот интеллект? Это качество психики, состоящее из умения приспосабливаться к новым ситуациям, в том числе способности к обучению и запоминанию на основе опыта и использованию своих знаний для управления окружающей средой. То есть это нечто большее, чем базовая инстинктивная программа и способность к машинальной памяти. Мы уже прекрасно знаем, что у приматов с интеллектом порядок, а что врановые?

Помните, в басне Эзопа хитрая ворона бросала в кувшин камни, чтоб напиться, когда поднимется уровень воды? Ученые из Университетов Окленда (Новая Зеландия) и Кембриджа (Великобритания) провели подобный опыт. В сосуде, наполненном наполовину водой, плавало угощение, чтоб достать которое вороне требовалось поднять уровень жидкости, погружая в нее камни. Все испытуемые пернатые после нескольких попыток запросто решали эту задачу, причем, количество успешных исходов было гораздо больше 50%, что исключало случайность. Более того, смышленые птицы выбирали камни побольше и потяжелее.

Решение врановыми этого и еще десятков других куда более сложных и требующих многоходового планирования тестов приятно удивили исследователей. Эти птицы способны не просто различать вещества и в целом решать сложные логические задачи.

Эксперименты уже российских исследователей из лаборатории физиологии и генетики поведения биологического факультета МГУ показали: врановые умеют выявляют сходство по аналогии. То есть, они способны без предварительной дрессировки группировать объекты по определенным категориям: «свой-чужой», «съедобное-несъедобное», «опасное-неопасное» и так далее. А это уже, на минуточку, признак абстрактного мышления.

В 2002 году весь мир узнал про ворону по имени Бетти. Слава к этому смышленому созданию пришла после того, как она на глазах у ученых из Оксфорда для решения довольно сложной с точки зрения птицы задачи взяла кусок проволоки, согнула в виде крючка и с его помощью достала из пластиковой трубки контейнер с угощением. Дальнейшие наблюдения за врановыми подтвердили тот факт, что Бетти не была исключением. В частности новокаледонские вороны в поисках еды повседневно используют орудия в виде крючков, сделанные из веток.

Трое исследователей из Университета Кембриджа выявили еще одно проявление интеллекта у врановых — социальное поведение. В ходе этого опыта птицам требовалось работать сообща, а именно одновременно тянуть за разные концы троса, чтобы придвинуть контейнер с угощением. Если тянуть только за один конец, то трос попросту вытягивался с одной из сторон. Вороны с тестом справлялись в двух из трех попыток. Причем, ученые также выявили, что успешность и скорость решения задачи напрямую зависит от отношений между птиц.

Глупо сравнивать интеллект разных видов животных, так как каждое из них адаптируется под свою нишу и среду обитания. Но многочисленные опыты доказывают: вороны куда умнее, чем нам казалось ранее. Более того, несмотря на скромные размеры мозга и архаичное строение, у них есть пытливый ум, который во многом не уступает интеллекту приматов.