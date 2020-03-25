Россия терпит нефтяное фиаско по всем фронтам 10 25.03.2020, 15:35

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«Бензоколонка» исчерпала предельные возможности на ряде месторождений.

Несмотря на то, что нефть продолжает сохранять одни из самых низких показателей ценообразования в нынешнем столетии, путинская РФ, не так давно грозившаяся в ответ на вызов Саудовской Аравии увеличить свою добычу «черного золота», не спешит этого делать, пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

Так, намедни проведенное совещание в Минэнерго, завершилось решением пока не увеличивать добычу нефти, и это при том, что глава Министерства энергетики Александр Новак грозил, словно Никита Хрущев, но без ботинка, слить на рынок дополнительные 250 000 баррелей в сутки, с последующим наращиванием выкачки до 500 000 дополнительных баррелей в сутки.

Но, вот, не за горами 1 апреля, а указаний по наращиванию добычи не поступило. Что же, обещания Александра Новака не стоят выеденного яйца?

Собственно, это не удивительно, когда пыжащийся напоказ российский нефтяной павлин на деле оказывается общипанным петухом.

Например, так случилось с Игорем Сечиным, прыгнувшим на саудитов и в итоге ставшим персоной нон грата в РФ, как инициатор не только глубочайшего кризиса, но и катастрофического падения доходов практических во всех отраслях.

Аналогично и с Александром Новаком, громогласные угрозы которого тут же сошли на нет, как только российская нефть ушла за пределы приемлемой по окупаемости стоимости, а европейские покупатели перестали заказывать российскую нефть Urals, стоящую дороже саудовской.

Но и это еще не все!

Мы неоднократно подчеркивали о наличии предельных возможностей РФ на ряде месторождений. Эти пределы обусловлены техническими и технологическими возможностями, соответствующими той эпохе, когда месторождение осваивалось(в основном это период СССР), и часть тех буровых, на которых работы были приостановлены в период соблюдения сделки ОПЕК+, сейчас запустить попросту невозможно.

То есть, грубо говоря, РФ, выйдя из соглашения ОПЕК+ не может запустить ряд месторождений, приостановленных за период соблюдения договоренностей, ибо это технически невозможно.

А между тем, Саудовская Аравия запускает приостановленные ранее месторождения —гиганты на границе с Кувейтом, с целью полностью обеспечить европейских клиентов своей недорогой, но куда более высококачественной нефтью, нежели российский Urals.

Вот такое оно, нефтяное эмбарго в условиях рыночной экономики и здоровой конкуренции.