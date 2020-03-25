Что будет с белорусами, если коронавирус разбушуется, как в Италии 6 25.03.2020, 15:39

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В зоне повышенного риска находятся около 1,5 млн граждан.

За несколько недель 60-миллионная Италия превратилась в огромный вирусный инкубатор. Итальянская система здравоохранения не справляется с COVID-19. В больницах умирает каждый десятый инфицированный. Почему так происходит? И чего ожидать белорусам, если коронавирус обрушится на нас? Об этом говорится в статье на сайте «Белсата».

По состоянию на 25 марта умерло почти 10% инфицированных коронавирусом в Италии. Ученые называют две причины столь высокой смертности на Апеннинском полуострове: одно из самых старых населений в мире, нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких.

Умирают там, где мало медиков и оборудования

В Китае, где началась пандемия коронавирусной инфекции, смертность составляет 4,02% (с учетом эпицентра). В китайском эпицентре смертность достигла 4,66%.

В остальных китайских регионах умерло 0,87% от общего числа больных COVID-19. Большинство инфицированных в Китае умерли там, где была высокая нагрузка на систему здравоохранения.

Каждая плоская линия на графике – это китайский регион со случаями коронавируса. Любой из них мог превратиться в Хубэй или Италию, если бы власти не пошли на радикальные ограничения и меры борьбы с эпидемией.

Умирают люди в возрасте 60+

Анализ первых 20 000 случаев заражения в Италии показал, что эпидемия коронавируса в старом обществе при отсутствии необходимого количества медоборудования может убить минимум 7-8% от общего числа инфицированных. По состоянию на 17 марта у 42% умерших от COVID-19 в Италии были людьми в возрасте 80-89 лет.

Сколько граждан Беларуси находятся в зоне повышенного риска?

По данным Национального статистического комитета, по состоянию на 2019 год на территории Беларуси было 650 795 человек в возрасте от 60 до 64 лет, 507 430 человек, которым было от 65 до 69 лет и 933 508 человек старше 70 лет. Всего в Беларуси 2091733 лица (22,08% –больше, чем каждый пятый гражданин Беларуси) в возрасте 60+. Из них 1497449 человек проживает в городах – 15,8% от всего населения страны.

Именно горожане в возрасте 60+ входят в группу повышенного риска. В случае заражения коронавирусом значительная часть из них может умереть. В Италии 95,5% умерших – люди в этой возрастной группе.

Кривая смерти от коронавирусной инфекции в Италии. Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (немного отличаются от данных Университета Джонса Хопкинса).

В Италии в зоне риска каждый пятый

Для сравнения в Италии в 2017 году (согласно World Population Ageing 2017 PDF) люди в возрасте от 60 лет и старше составляли 29,4% от всего населения (на 7,32% больше, чем в Беларуси). Около 20% итальянцев в возрасте 60+ живут в городах.

Дети позаражали родителей?

Кстати, распространению каронавируса в Италии могло поспособствовать и то, что 80.6% итальянцев в возрасте от 15 до 29 лет живут с родителями – это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Для сравнения, в США и Великобритании эти показатели составляют 14,4% и 13,6% соответственно.

«Вентилятор» жизни

Часть из тех, кто умер в итальянских больницах, стали жертвами системы здравоохранения, неподготовленной к такому количеству больных с пневмонией, которую может вызвать новый коронавирус. Такие пациенты часто не могут самостоятельно дышать, так как их легкие наполняются жидкостью.

«Если у пациента серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых у него нет шансов выжить, мы должны отдать койко-место и другие ресурсы тем, у кого больше шансов. Это сложный этический выбор, но нам приходится его делать. Анестезиологом – независимо от того, как это будет подано в СМИ, – приходится выбирать, кого они подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, а кого нет», – рассказал euronews.com 13 марта Мауро Д’Амброзио, медбрат больницы Fatebenefratelli в Милане (13 марта в Италии было от 15 до 17 тыс. инфицированных).

Число смертей от коронавируса может быть меньше, если у медиков есть в наличии достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Но сколько их нужно?

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), во время вспышки SARS-CoV-2 в китайском Ухане «интенсивную поддержку респираторной системы» назначили 20-30% госпитализированных пациентов. Абсолютное большинство из этих пациентов – люди с хроническими заболеваниями. Их средний возраст – 66 лет. 11-64% из них были подключены к системам high-flow oxygen therapy и 47-71 % надо было подключить к аппаратам искусственной (механической) вентиляции легких (ИВЛ). 3-12% больных подключали к ECMO.

ECMO используют, когда ИВЛ не помогает решить проблему низкой концентрации кислорода в крови. После подключения к ECMO кровь человека проходит через аппарат, который насыщает ее кислородом, забирает углекислый газ и возвращает в кровеносную систему.

Сколько таких «вентиляторов» в Беларуси и других странах

В Беларуси только один аппарат ECMO и находится он в РНПЦ детской хирургии. А вот аппаратов ИВЛ больше, чем в США. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 100 тыс. Жителей США приходится 18,8 аппаратов ИВЛ (всего 68000 шт).

«В стране почти 2200 реанимационных коек, более 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и почти 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые в ряде случаев могут использоваться для ИВЛ. Поэтому оборудования для реанимационной службы, проведения ИВЛ в Беларуси достаточно», – сообщил 9 марта журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

25 марта на пресс-конференции в Минске Владимир Караник уточнил, что в Беларуси около 2400 аппаратов ИВЛ. «В общей сложности наркозного оборудования 38 единиц на 100 тыс. населения», – добавил министр.

2400 аппаратов ИВЛ на 9,5 млн населения – это 25 аппаратов на 100 тыс. человек. В России эта цифра чуть выше 27,3 аппарата на те же 100 тыс (на всю страну 40 000 шт). В Италии – 8,3 на 100 тыс. (5000 шт. на 60-миллионную страну). В 42-миллионной Украине всего 3850 аппаратов ИВЛ (9,1 ИВЛ на 100 000).

Если ориентироваться на данные Centers for Disease Control and Prevention из Китая (4-5% инфицированных были подключены к ИВЛ) и поверить в озвученные министром здравоохранения Беларуси цифры (25-38 аппаратов на 100 тыс.), То критическая масса инфицированных для Беларуси будет составлять от 48 000 до 72 000 больных – вспышка на уровне США или Италии (по состоянию на 25 марта). Этот прогноз предполагает, что вирус равномерно распространяется по территории Беларуси и затрагивает города, в которых действительно все в порядке с аппаратами искусственной вентиляции легких.

К сожалению, в открытых источниках нет информации, сколько и в каких регионах Беларуси есть аппаратов ИВЛ. Остается надеяться, что все не так плохо, как в некоторые российских больницах.

«Мы не готовы ни к чему. Нет расходников, средств защиты, антисептиков, аппаратуры, респираторов, газовых анализаторов, подготовленного персонала. Нет в нужном количестве людей, которые не растеряются, если на них обрушится волна пациентов», – рассказал российскому изданию novayagazeta.ru на условиях анонимности анестезиолог с 23-летним стажем.