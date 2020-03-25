В Украине задержали экс-главу МИД времен Януковича 1 25.03.2020, 15:58

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Его подозревают в убийстве экс-директора телеканала «Интер».

В среду, 25 марта, украинская полиция задержала по подозрению в умышленном убийстве экс-директора канала «Интер» Сергея Старицкого бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, пишет «Новое время».

Об этом сообщил у себя в Facebook член коллегии МВД Антон Геращенко.

По его словам, сейчас Кожару должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

«В доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома. Кожара и его жена утверждали, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — заявил Геращенко.

Напомним, что вечером 22 февраля дома у бывшего главы МИД в правительстве Николая Азарова был застрелен бывший председатель правления телеканала «Интер» Сергей Старицкий.