закрыть
25 марта 2020, среда, 17:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

На сколько и когда может вырасти стоимость алкоголя в Беларуси

7
  • 25.03.2020, 16:44
  • 2,783
На сколько и когда может вырасти стоимость алкоголя в Беларуси

Подорожание может быть довольно существенным.

Импортеры алкоголя в Беларусь намерены поднять отпускные цены на продукцию. Как прогнозируется, стоимость вина и крепких напитков для магазинов и заведений общественного питания вырастет в пределах 10−15%.

Об этом tut.by рассказали представители двух компаний-импортеров. Еще один поставщик также сообщил, что повышение требуется из-за заметного роста курса евро, но диапазон возможного роста не назвал. На сколько повысится стоимость алкоголя в магазинах и ресторанах, участники рынка пока не берутся прогнозировать.

Среди основных причин, по которым импортеры алкоголя намерены повысить цены, — рост курса евро (продукция в основном завозится из Европы) и возросшие затраты на транспортировку.

«Мы сейчас пересчитываем все, особенно с учетом колебания курса евро, поэтому сказать точно, на сколько вырастут цены, не можем. Но то что они вырастут, причем у всех импортеров, не вызывает сомнения. Но рост отпускных цен не будет пропорциональным повышению курса евро, он будет меньше. Будем стараться сохранить ту доходность, которая есть, чтоб в убыток не работать, но и задирать цены не будем, потому что прогнозируем возможное падение спроса в целом на эти группы товара из-за платежеспособности населения. На сегодня в продажах уже и так есть определенная просадка, люди покупают другие вещи, — рассказал представитель одного из импортеров алкоголя.

Сразу два импортера сошлись в прогнозах, что отпускные цены вырастут в пределах 10−15%, как на вино, так и на крепкие напитки. Ориентировочно — в начале апреля, некоторые — в течение месяца. На сколько увеличатся цены в торговых сетях, пока никто не берется прогнозировать, ведь торговля может также регулировать свою надбавку в пределах максимально допустимой.

Один из поставщиков, который продает алкоголь в том числе через собственную торговую сеть, рассказал, что будет «стараться одновременно сохранить доходность и сдерживать рост цен».

— На этой неделе придет новый товар, за который на прошлой неделе заплатили деньги, с другой себестоимостью, и это может уже отразиться на ценах. Но на ранее поставленный товар цены повышать не планируем.

Тем временем в России падение рубля также вынуждает импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов, сообщает «Коммерсант». Увеличить стоимость зарубежной продукции намерены не менее чем на 7% во всех каналах продаж. Впрочем, рост цен будет во многом зависеть непосредственно от ритейлеров.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский
Доставай свою «заначку»!
Доставай свою «заначку»! Евгений Афнагель