На сколько и когда может вырасти стоимость алкоголя в Беларуси 7 25.03.2020, 16:44

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Подорожание может быть довольно существенным.

Импортеры алкоголя в Беларусь намерены поднять отпускные цены на продукцию. Как прогнозируется, стоимость вина и крепких напитков для магазинов и заведений общественного питания вырастет в пределах 10−15%.

Об этом tut.by рассказали представители двух компаний-импортеров. Еще один поставщик также сообщил, что повышение требуется из-за заметного роста курса евро, но диапазон возможного роста не назвал. На сколько повысится стоимость алкоголя в магазинах и ресторанах, участники рынка пока не берутся прогнозировать.

Среди основных причин, по которым импортеры алкоголя намерены повысить цены, — рост курса евро (продукция в основном завозится из Европы) и возросшие затраты на транспортировку.

«Мы сейчас пересчитываем все, особенно с учетом колебания курса евро, поэтому сказать точно, на сколько вырастут цены, не можем. Но то что они вырастут, причем у всех импортеров, не вызывает сомнения. Но рост отпускных цен не будет пропорциональным повышению курса евро, он будет меньше. Будем стараться сохранить ту доходность, которая есть, чтоб в убыток не работать, но и задирать цены не будем, потому что прогнозируем возможное падение спроса в целом на эти группы товара из-за платежеспособности населения. На сегодня в продажах уже и так есть определенная просадка, люди покупают другие вещи, — рассказал представитель одного из импортеров алкоголя.

Сразу два импортера сошлись в прогнозах, что отпускные цены вырастут в пределах 10−15%, как на вино, так и на крепкие напитки. Ориентировочно — в начале апреля, некоторые — в течение месяца. На сколько увеличатся цены в торговых сетях, пока никто не берется прогнозировать, ведь торговля может также регулировать свою надбавку в пределах максимально допустимой.

Один из поставщиков, который продает алкоголь в том числе через собственную торговую сеть, рассказал, что будет «стараться одновременно сохранить доходность и сдерживать рост цен».

— На этой неделе придет новый товар, за который на прошлой неделе заплатили деньги, с другой себестоимостью, и это может уже отразиться на ценах. Но на ранее поставленный товар цены повышать не планируем.

Тем временем в России падение рубля также вынуждает импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов, сообщает «Коммерсант». Увеличить стоимость зарубежной продукции намерены не менее чем на 7% во всех каналах продаж. Впрочем, рост цен будет во многом зависеть непосредственно от ритейлеров.