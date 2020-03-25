В России следующую неделю сделали нерабочей 16 25.03.2020, 16:47

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Также перенесено голосование по поправком в Конституцию РФ.

Владимир Путин объявил нерабочей неделю в РФ с 30 марта по 5 апреля. Об этом он заявил во время так называемого обращения к нации, пишет «Медуза».

«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский „авось“», — сказал Путин.

Все экстренные службы, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат работу.

Также Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.