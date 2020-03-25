закрыть
25 марта 2020, среда, 20:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Показушества множились

10
  • Александр Обухович
  • 25.03.2020, 18:26
  • 7,436
Показушества множились
Александр Обухович

Наш кризис к мировому отношения не имеет.

За дымовой завесой мировой пандемии коронавируса для нас почему-то в тень уходят и бедственное положение нашей экономики, и первые серьезные удары приближающегося мирового экономического кризиса. Это и обвал на фондовых рынках, и драматическое падение цен на нефть, и попытки Запада под предлогом борьбы с пандемией массированно залить деньгами начинающийся кризис.

А что у нас? У нас тоже кризис. Это признал и Лукашенко (правда, с оговоркой, что мы в нем «одной ногой»), это показали и расчеты ИБМ и BEROC, это демонстрируют и текущие результаты хозяйственной деятельности. С моей точки зрения, в кризисе мы с 2011г., когда стало ясно, что «белорусская модель» себя исчерпала. И с этого момента мы не сделали ничего, чтобы заменить ее на что-то более адекватное. Так что наш кризис к мировому отношения не имеет, разве что мировой кризис резко усложняет выход из кризиса нашего.

В феврале 2011г. премьер Михаил Мясникович сообщил, что для стабилизации экономики необходимы инвестиции в объеме $68 млрд. Сраженные огромностью этой суммы, наши власти и не пытались из кризиса выбираться, просто отбиваясь от текущих проблем.

Но дело ведь не только в деньгах. За 2011-19гг. внешний долг страны вырос на $33 млрд. Российская нефтегазовая подпитка составила не менее $20 млрд. Инвестиции предприятий из собственных средств даже с минимальной корректировкой на безобразия с амортизацией составили не менее $12 млрд. Так что почти всю необходимую сумму собрали.

И куда она подевалась? Существенных сдвигов в экономике не наблюдается. Но зато олимпиады-чемпионаты, дворцы и жилые небоскребы (в т.ч. с жильем для льготников), прочие показушества множились без проблем. Сюда же можно отнести большие капвложения в здравоохранение. И все эти капвложения инвестициями точно не являются, поскольку не рассчитаны на получение прибыли.

Трудно вспомнить действительно важный для экономики страны объект, созданный в этот период. Да и по темпам модернизации действующих производств мы в разы уступаем России и на порядок - Западу и Китаю. Поэтому ничего удивительного, что явная форма кризиса до нас добралась. Правда, и Россия постаралась его слегка подтолкнуть, но этот фактор лишь ускорил и обострил кризис.

Получила еще одно подтверждение неспособность нашей власти к управлению экономикой. Даже к созданию институтов, способных подготовить информацию для принятия инвестиционных решений, вести мониторинг ключевых рынков власть оказалась не способна, ограничиваясь чистым волюнтаризмом.

Ладно, кризис есть. Виновные в нем тоже понятны. Что делать дальше? Всерьез относиться к планам власти сегодня нет никаких оснований. Рождаемый в муках НСУР-2035 больше, чем на пропагандистскую агитку к выборам, не тянет. Других документов просто нет.

В последние годы большую активность развили международные организации (МВФ, ВБ, ЕБРР, проч.). Их рекомендации, в отличие от прошлых лет, намного серьезнее. Во всяком случае сегодня они пытаются хотя бы увидеть реальное положение дел, чтобы потом, на базе адекватной информации, уже что-то предлагать. Позиция, достойная уважения.

С уважением отношусь и к качественному анализу положения в нашей экономике, проводимому BEROC. Но как только речь заходит о рекомендациях по выходу из кризиса, возникает лишь раздражение. Например, предложение сделать экономику инновационной в условиях деградации науки, отсутствии сети инжиниринговых фирм и невосприимчивости большей части предприятий к инновациям. И ресурсов для таких антикризисных мер ни у какого МВФ не хватит.

Не лучше и с идеями, выдвигаемыми некоторыми трубадурами директорского корпуса: дайте им денег и не вмешивайтесь. Уже давали. Дошли до нынешней стадии кризиса. Никаких результатов не получили.

Все-таки сначала стоит определиться: кто будет платить за разруху в экономике, внесенную «белорусской моделью»? Что мы еще имеем в нашей экономике (капитал, квалификация кадров, состояние инфраструктуры)? Что нужно предпринять в первую очередь? Чем заменить российский рынок, на котором, возможно, длительное время будет стагнация и падение платежеспособного спроса?

И как разделить потребление и накопление, чтобы очередной популист не гробил экономику, ублажая свой электорат? Вывод экономики на траекторию развития не может занять меньше 10-15 лет. И ресурсы для вывода все эти годы придется копить, отрывая от потребления. Все ли слои населения готовы это терпеть? Есть ли еще в стране социальная база для реформ, учитывая, что они не могут не быть болезненными?

Нужно не придумывать априорные модели, а создать инструменты по разгребанию завалов «белорусской модели». Нащупать способы управления экономикой страны в современных условиях. Сформировать нужные институты, ликвидировать бесполезные. И понять, наконец, что никакой «добрый дядя», ни с Востока, ни с Запада, выстраивать нам экономику не будет. Может, в чем-то и помогут, если увидят в этом и свою выгоду. И мешать могут, если и здесь углядят выгоду. Мы небольшая страна, интересы сильных соседей учитывать придется.

Александр Обухович, «БелГазета»


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский
Доставай свою «заначку»!
Доставай свою «заначку»! Евгений Афнагель