Руководитель Tribuna.com: Мы настаиваем на том, что чемпионаты Беларуси должны быть приостановлены 25.03.2020, 19:02

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Фото: АБФФ

Белорусские власти всячески пытаются преуменьшить значимость проблемы коронавируса.

Руководитель белорусский и украинской версии Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о том, что в Беларуси не введен карантин и не остановлен чемпионат Беларуси.

«Отношение к коронавирусу в целом все еще довольно легкомысленно. Это отчасти связано с тем, что официальные власти еще не закрыли границы, школы, университеты и всячески пытаются преуменьшить значимость проблемы.

Многие люди продолжают ходить на футбол и очень активно выступают против идеи остановки турнира. Со своей стороны, как средства массовой информации, мы настаиваем на том, что необходимой мерой сейчас является приостановка чемпионатов. Риск, которому мы подвергаем людей, в настоящее время не оправдан», – сказал Березинский в интервью The New York Times.

Напомним, ранее редакция Charter97.org призвала белорусские спортивные федерации остановить соревнования.