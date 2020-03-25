Руководитель Tribuna.com: Мы настаиваем на том, что чемпионаты Беларуси должны быть приостановлены
- 25.03.2020, 19:02
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Белорусские власти всячески пытаются преуменьшить значимость проблемы коронавируса.
Руководитель белорусский и украинской версии Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о том, что в Беларуси не введен карантин и не остановлен чемпионат Беларуси.
«Отношение к коронавирусу в целом все еще довольно легкомысленно. Это отчасти связано с тем, что официальные власти еще не закрыли границы, школы, университеты и всячески пытаются преуменьшить значимость проблемы.
Многие люди продолжают ходить на футбол и очень активно выступают против идеи остановки турнира. Со своей стороны, как средства массовой информации, мы настаиваем на том, что необходимой мерой сейчас является приостановка чемпионатов. Риск, которому мы подвергаем людей, в настоящее время не оправдан», – сказал Березинский в интервью The New York Times.
Напомним, ранее редакция Charter97.org призвала белорусские спортивные федерации остановить соревнования.