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Коронавирус: Бундестаг одобрил беспрецедентный антикризисный пакет

  • 25.03.2020, 19:23
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Коронавирус: Бундестаг одобрил беспрецедентный антикризисный пакет

Германия впервые отказывается от механизма, известного как «черный ноль».

Бундестаг одобрил в среду, 25 марта, беспрецедентный антикризисный пакет, предусматривающий, в частности, финансирование различных мер по борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 за счет задолженности в объеме 156 млрд евро. Кроме того, предусмотрено выделение 600 млрд евро в рамках специального Фонда экономической стабильности (Wirtschaftsstabilisierungsfond, WSF), который обеспечит государственную поддержку компаниям и предоставление госгарантий частным фирмам, передает DW.

В поддержку антикризисного пакета проголосовали депутаты фракций Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социально-демократической партии Германии (СДПГ), входящих в правящую коалицию. Их поддержали коллеги из Свободной демократической партии, Левой партии и "Союза-90"/"зеленых". Члены правопопулистской "Альтернативы для Германии" воздержались.

Отказ от "черного ноля"

В отдельном порядке депутаты проголосовали за отказ от механизма, известного как "черный ноль" (schwarze Null), при котором запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Отход от этой стратегии как раз и позволит иметь бюджет с задолженностью.

Фонд экономической стабильности будет включать кредитные гарантии на общую сумму 400 миллиардов евро, которые откроют компаниям дополнительный доступ к капиталу в кризисные времена. Еще 100 миллиардов евро выделят на тот случай, если государству придется вступить в долю в находящихся на грани банкротства предприятиях. И еще 100 миллиардов евро будут предоставлены для специальных программ немецкого банка развития KfW.

Бундесрат, представляющий интересы земель, как ожидается, проголосует по антикризисному пакету 27 марта.


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