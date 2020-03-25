Минфин РФ опроверг слова Румаса о компенсации премии за поставки нефти 8 25.03.2020, 19:33

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Фото: ria.ru

Ранее премьер Беларуси заявил, что нефтяные компании РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии.

Российский Минфин не ведет работы по компенсациям российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знаком с такими планами, заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя заявление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передает interfax.by.

Ранее Румас заявил, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов. "Все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - сказал Румас, в то время как "сейчас премия поставщикам составляет $11,7 (за тонну - прим.)". Румас пояснил, что "из этой премии $7 снижают компании, то есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7". По его словам, "они будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя".

Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет. "Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведем", - сказал замминистра РФ, отказавшись комментировать заявления белорусских коллег. "Я не комментирую чужие заявления", - подчеркнул он.