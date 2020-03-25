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В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус

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  • 25.03.2020, 19:54
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В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус
Фото: РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на на 163 человека - до 658.

В Москве скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус, у них также была пневмония, имелись сопутствующие патологии, сообщил городской оперативный штаб, передает ВВС.

Ранее городской штаб уже сообщал о смерти пациента с коронавирусом, но позже он скорректировал свою позицию и заявил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

До сих пор в официальной статистике по коронавирусу в России не было летальных исходов.

Утром в четверг было объявлено, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на на 163 человека - до 658. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Из 163 новых случаев 120 зарегистрировали в Москве и шесть в Подмосковье.

В четверг с телевизионным обращением к гражданам выступил президент РФ Владимир Путин. Он объявил пакет мер по борьбе с коронавирусом.

Следующая неделя объявлена не рабочей, голосование по поправкам в Конституцию не состоится 22 апреля.


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