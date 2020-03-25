Топ-5 самых экономичных бензиновых автомобилей 2 25.03.2020, 20:19

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Авто на бензиновых двигателях остаются в тренде до сих пор.

При выборе автомобиля потенциальный покупатель изучает все характеристики, но больше всего внимания уделяется расходу топлива. Чтобы удовлетворить потребности в информации автоэксперты составили рейтинг самых экономичных машин на бензиновых двигателях, информирует enovosty.com.

На первом месте Suzuki Ignis 1.2 SHVS. Эта модель не считается полноценным гибридным авто, так как под капотом установлен бензиновый двигатель на 4 цилиндра и на 90 лошадиных сил, а также авто имеет генератор переменного тока или гибридной системой SHVS. Благодаря этому расход топлива на 100 км составляет всего 3,95 литра.

На втором месте Suzuki Celerio 1.0. Эта машина примечательна тем, что оснащена бензиновым двигателем на 68 лошадиных сил, с тремя цилиндрами и объемом 1 литр. На каждые 100 км она тратит около 4 литров топлива. Эта модель не имеет электродвигателя.

На третьем месте Volkswagen Up 1.0 75. Этот автомобиль оснащен однолитровым двигателем, в котором заключены 74 лошадиных силы. На каждую сотню километров такая машина расходует 4,21 литр топлива.

На четвертом месте Skoda Citigo. Этот автомобиль вышел в новом поколении совсем недавно и получил электроустановку вместо бензинового двигателя. В салонах представлены обе версии авто. Модель 1.0 с бензиновым двигателем оснащена литровым мотором с мощность 59 лошадиных сил. На сотню километров пути «съедает» 4,26 литров горючего.

На пятом месте Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet, под капотом которой установлен трехцилиндровый литровый двигатель, который поедает 4,28 литра топлива на каждые 100 километров пути. Эта модель имеет просторный багажник и очень широкую базовую комплектацию.