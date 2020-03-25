Меркель провели повторное тестирование на коронавирус 25.03.2020, 20:22

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Канцлер Германии находится на карантине дома.

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус, результат отрицательный. Об этом сообщает Berliner Kurier.

Информацию о том, что второй тест был также отрицательный подтвердил пресс-секретарь Штеффен Сейбер. По его словам, с канцлером Германии все в порядке, она находится на карантине дома.

Напомним, 22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

После этого Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным.