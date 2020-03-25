В Украине объявили режим чрезвычайной ситуации по всей стране 25.03.2020, 20:45

Карантин продлен до 24 апреля.

Кабинет министров Украины на месяц — до 24 апреля — вводит в Украине режим чрезвычайной ситуации. Об этом 25 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты», — сказал он сегодня на заседании правительства Украины.

Кроме того, до 24 апреля в Украине продлят и карантин.

«Новое время» объясняет, что означает объявление чрезвычайной ситуации всеукраинского масштаба и отвечает на главные вопросы о режиме ЧС.

Что такое чрезвычайная ситуация?

Понятие чрезвычайной ситуации определяет Кодекс гражданской защиты Украины.

Согласно ему, чрезвычайная ситуация — это обстановка на отдельной территории (а также на субъекте хозяйствования, водном объекте и т. д.), которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения.

Ее причинами могут быть катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия (повальная болезнь животных), эпифитотия (распространение инфекционных заболеваний растений на большой территории), применение средств поражения или другие опасные события.

Как правило, такие обстоятельства приводят к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, приносят значительный материальный ущерб, а также делают невозможным проживание населения на такой территории или объекте (или осуществление там хозяйственной деятельности).

Очевидно, на данный момент причиной введения ЧС в Украине является пандемия коронавируса и вспышка COVID-19 в Украине.

ЧС могут быть четырех видов: техногенного либо природного характера, социальные или военные.

А в зависимости от последствий ЧС и ресурсов, которые необходимы для их ликвидации, в Украине выделяют четыре уровня чрезвычайных ситуаций:

государственный (именно его объявили в Украине — прим. ред.)

региональный;

местный;

на отдельных объектах.

На данный момент из-за вспышки COVID-19 чрезвычайная ситуация уже была объявлена в ряде областей Украины — в т. ч. Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Львовской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

Зачем ее объявляют и кого касается такой режим?

Такая мера предусмотрена для того, чтобы службы гражданской защиты населения могли работать в специальном усиленном режиме. Речь идет об усилении координации всех служб, задействованных для противодействия эпидемии COVID-19.

«Это также поможет закрепить шаги, которые будут осуществляться на регулярной основе, чтобы противостоять распространению болезни», — пояснил Кабмин в специальной инфографике, разъясняющей введенный режим ЧС.

Среди таких возможных шагов:

усиление охраны общественного порядка;

информирование населения;

дезинфекция объектов и территорий;

санитарно-гигиенические противоэпидемические меры.

В правительстве отдельно отметили, что чрезвычайная ситуация НЕ предусматривает вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничение прав и свобод украинцев.

К службам гражданской защиты — а именно их высокой мобилизации прежде всего касается режим чрезвычайной ситуации — относятся:

служба связи и оповещения (для оповещения населения об угрозе стихийного бедствия, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также для связи с руководством и формированиями гражданской обороны);

служба охраны общественного порядка (для поддержания порядка, охраны общественного собственности и личного имущества граждан в мирное и военное время);

противопожарная служба (для профилактики, локализации и тушения пожаров);

медицинская служба (для оказания медицинской помощи и проведения санитарно-гигиенических, профилактических мероприятий);

инженерная служба (для обеспечения построения защитных сооружений);

коммунально-техническая служба (для ликвидации аварий на объектах коммунального хозяйства);

техническая служба (для организации и осуществления технически правильного обслуживания, эксплуатации и ремонта техники и приборов);

транспортная служба (для обеспечения всех видов перевозок в интересах гражданской обороны и защиты населения);

служба энергоснабжения;

служба санитарной обработки (для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания территорий, сооружений, техники, транспорта);

служба продовольственного снабжения (для обеспечения населения продуктами питания, предметами первой необходимости и защиты запасов продовольствия, пищевого сырья и промышленных товаров);

служба материально-технического снабжения;

служба укрытий (для обеспечения укрытий и поддержания их в постоянной готовности).

Почему важно не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение

Главное отличие — при введении чрезвычайного положения права граждан в Украине ограничиваются. А при чрезвычайной ситуации таких ограничений нет.

Кроме того, понятие чрезвычайной ситуации определяет Кодекс гражданской защиты Украины, тогда как режим чрезвычайного положения регулирует Конституция Украины и Закон Украины о правовом режиме ЧП.

Чрезвычайное положение может ввести только Верховная Рада с подачи президента Украины, тогда как объявить чрезвычайную ситуацию в стране имеет право Кабмин.

Режим ЧП, согласно законодательству, могут ввести на всей территории Украины не более чем на 30 суток, а в отдельных местностях — не более чем на 60 суток. Для чрезвычайной ситуации таких временных ограничений нет.

Что имел в виду Шмыгаль, говоря о режиме ЧС для Единой государственной системы гражданской защиты?

Единая госсистема гражданской защиты Украины — это совокупность органов управления, сил и средств центральных и местных органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают госполитику в сфере гражданской защиты.

У этой системы есть четыре режима функционирования (в зависимости от масштаба и тяжести последствий ситуации):

повседневного функционирования;

повышенной готовности;

чрезвычайной ситуации;

чрезвычайного положения.

На данный момент в Украине объявили чрезвычайную ситуацию — то есть третий из четырех этих режимов.