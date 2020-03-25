Певица Светлана Бень поздравила с Днем Воли, исполнив с дочерьми «Погоню» 7 25.03.2020, 20:56

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Светлана Бень

Фото: Полина Шарай, ultra-music.com

Исполнители оделись так, чтобы создать бело-красно-белую гамму — как на национальном флаге.

Певица Светлана Бень поздравила белорусов с Днём Воли. 25 марта она выложила в Фейсбук видео, как вместе с дочерьми поёт знаменитую "Погоню" на стихи Максима Богдановича, передает euroradio.fm.

При этом исполнители оделись так, чтобы создать бело-красно-белую гамму — как на национальном флаге.

Светлана Бень — певица, актриса, театральный режиссёр. Она была руководителем кабаре-бэнда "Серебряная свадьба", который с 2016 года ушёл в бессрочный отпуск.