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Певица Светлана Бень поздравила с Днем Воли, исполнив с дочерьми «Погоню»

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  • 25.03.2020, 20:56
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Певица Светлана Бень поздравила с Днем Воли, исполнив с дочерьми «Погоню»
Светлана Бень
Фото: Полина Шарай, ultra-music.com

Исполнители оделись так, чтобы создать бело-красно-белую гамму — как на национальном флаге.

Певица Светлана Бень поздравила белорусов с Днём Воли. 25 марта она выложила в Фейсбук видео, как вместе с дочерьми поёт знаменитую "Погоню" на стихи Максима Богдановича, передает euroradio.fm.

При этом исполнители оделись так, чтобы создать бело-красно-белую гамму — как на национальном флаге.

Светлана Бень — певица, актриса, театральный режиссёр. Она была руководителем кабаре-бэнда "Серебряная свадьба", который с 2016 года ушёл в бессрочный отпуск.


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