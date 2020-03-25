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В Польше количество заражений коронавирусом превысило 1000

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  • 25.03.2020, 21:02
  • 2,727
В Польше количество заражений коронавирусом превысило 1000

Умерли 14 человек.

Число зараженных коронавирусом в Польше превысило отметку в тысячу человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Польши.

По информации Минздрава Польши, на данный момент коронавирус обнаружен у 1031 человека. 14 человек умерли.

Больше всего заражений в Мазовецком воеводстве – 251 случай, больше всего умерших в Нижнесилезском воеводстве, где от коронавируса умерли 5 человек.

Первый случай коронавируса был подтвержден в Польше 4 марта у мужчины, который вернулся из Германии. В настоящее время он, по данным тестов, полностью выздоровел и выписан из больницы.

Ранее в стране был введен режим эпидемии. Правительство Польши в связи с распространением коронавирусa принялo решение закрыть границы для иностранцев, сегодня это решение продлили до 13 апреля.


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