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Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и оккупированном Крыму

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  • 25.03.2020, 21:18
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Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и оккупированном Крыму

В Украине прокомментировали данную «инициативу».

Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в оккупированном Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Нововведение распространяется на большинство субъектов в данных регионах.

В Украине прокомментировали данную «инициативу». Народный депутат Верховной рады фракции «Слуга народа» Виталий Безгин обратился к властям страны с просьбой отреагировать на ситуацию, передает «Интерфакс». «То есть те крымчане, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничиваются в правах. Новый этап давления…», — возмутился Безгин.


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