«Чай и кофе дорожают каждые несколько дней» 5 25.03.2020, 21:52

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Продавцы о том, на что растут цены на Комаровке.

«Цены на „молочку“ растут, но все равно не так быстро, как, к примеру, на чай, кофе и прочий импорт. Здесь цена меняется каждые пару дней», — рассказывает продавец молочных продуктов на Комаровском рынке. Некоторые группы товаров на рынке действительно подорожали — что-то больше, что-то меньше, но есть и то, на что цены упали, например огурцы и клубника. Tut.by посмотрел, какие новые товары появились на рынке и на что выросли цены.

По ощущениям, продавцов сейчас на рынке меньше, чем обычно. Однако сами торговцы говорят, что это только в будние, по выходным все как обычно. Покупателей на Комаровке достаточно.

— Вот в прошлую субботу у нас было столько народу, как перед Новым годом. Покупатели запасались овощами, фруктами, крупами, консервами и многим другим, — рассказывает продавец. — А сейчас уже спрос спал, так не хватают. Даже в эти выходные такого ажиотажа не было. То ли уже зарплаты все растратили, то ли сидят по домам, боятся этого вируса.

Ассортимент на рынке весенний. В продаже появилась свежая редиска, за пучок просят 1,8−2,5 рубля. Килограмм стоит 5,5 рубля. Уже вовсю продают греческую клубнику. Кило можно купить за 10 рублей.

— Она уже сильно подешевела. Сразу была по 17, потом по 15. Сейчас в основном продают по 12 рублей, но у некоторых и по 10 есть. В прошлом году в середине апреля продавали по 5−6 рублей. В этом тоже цены могут опуститься до такого уровня, если ничто не помешает, — рассказывает продавец клубники.

Немного подорожали мандарины. Если раньше они стоили в среднем 3 рубля, то теперь 3,5 рубля. Хотя в некоторых местах можно найти и по 2,8 рубля за килограмм. В ассортименте несколько видов апельсинов. Те, что помельче, стоят 3,5 рубля. Крупные подороже — 4,9 рубля. Есть и красные апельсины, килограмм стоит 4,2−4,5 рубля.

На рынке по-прежнему большой выбор яблок. Правда, цены немножко выросли. Если еще пару недель назад можно было найти эти фрукты по 1,5 рубля за килограмм, то сейчас самые дешевые, которые нам попались, стоят 1,7 рубля. В среднем за кило просят 2−2,5 рубля.

А вот овощи заметно подешевели. К примеру, нижняя граница цен на помидоры еще недели две назад была на уровне 3 рублей. Теперь помидоры есть и по 2,8, и по 2,5 рубля. Единственное, в цене поднялись помидоры черри. Две недели назад их продавали по 3−3,5 рубля за кило. Теперь они продаются в среднем по 5 рублей.

У многих продавцов в ассортименте появились колючие огурцы. Кило можно купить за 3 рубля.

— Скоро массово наши брестские пойдут, — говорит продавец огурцов. — Главное, чтобы их, как в прошлом году, не позаливало. Тогда и качество будет хорошее, и цены низкие.

Свежие перцы стоят от 3 до 7 рублей за килограмм. Капуста в среднем по 1 рублю. Морковь продают по 0,79−1,2 рубля. Картошка от 0,5 до 1 рубля. Нашли и молодую импортную картошку по 2 рубля за кило. На дорогом ряду с фруктами и овощами картошку продают по 15 рублей. Лук стоит в среднем 2 рубля.

На крытом рынке продавцов, кажется, тоже поубавилось. Торговцы с мясных рядов говорят, что покупателей сейчас вообще нет.

— Куда цены поднимать на свинину? И так ничего не берут сейчас. Если мясо подорожает, куда мы его девать будем? — говорят продавцы. — Еще и уступать приходится, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.

На некоторые позиции цены даже немножко снизились. Самая дешевая корейка была по 6,99 рубля, теперь на рубль дешевле. Грудинку продавали и по 7 рублей, и по 9,5. Сейчас мы нашли килограмм за 5,99 рубля. По такой же цене продают крестец. Окорок на кости стоит 5,2 рубля, а без кости — 8,5.

Продавцы говорят, что немного подорожали полуфабрикаты из курицы. Хотя, по нашим наблюдениям, примерно такие же цены были и месяц назад. Килограмм бедра без костей стоит 5,99 рубля, грудка без кожи — 5,79 рубля, голень и крыло — 3,99, филе — 6,99, окорок — 5,59.

Подорожание пока не коснулось и куриных яиц. Мелкие на Комаровке стоят 1,6 рубля, чуть покрупнее — 1,9, а самые крупные — 2,2.

Цены на молочные продукты ползут вверх. Не так давно самый дешевый сыр стоил 9,5 рубля. Теперь бюджетные варианты начинаются от 10,9 рубля. Только в одном месте мы нашли сыр за 8,9 рубля. На несколько десятков копеек подросли цены на сметану, творог и прочую «молочку».

— Да, немного подорожали молочные продукты, — подтвердила наши наблюдения продавец. — Но все равно они растут не так быстро, как, к примеру, на чай, кофе и прочий импорт. Здесь цена меняется каждые пару дней, потому что закупка привязана к валюте. «Молочка» сильно не подорожает, сейчас начнется тепло, цены перестанут расти.