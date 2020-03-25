Горит синим пламенем 3 Владимир Хитров, «Новая газета»

25.03.2020, 22:02

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На Камчатке нечем заполнять трубу, проложенную «Газпромом» за миллиарды долларов.

В этом году исполнится 10 лет главной камчатской стройке XXI века — газопроводу, продолженному по приказу Владимира Путина. В свое время на Камчатке широко отпраздновали завершение его строительства. А уже потом выяснили, что топлива на месторождениях слишком мало. Сегодня газовую магистраль, стоимостью в миллиарды долларов, не могут загрузить даже наполовину.

Отдали бы «Газпрому»…

Решение о газификации Петропавловска-Камчатского было принято в 90-е годы прошлого века. Две городские ТЭЦ тогда работали на мазуте, а его завозили нерегулярно. В результате горожане неделями сидели без тепла и света. Власти надеялись, что газопровод от месторождений на западе полуострова, протяженностью почти 400 километров, обеспечит надежность поставок топлива, позволит уйти от дорогого мазута и даже снизить энерготариф. Оценили стройку примерно в 200 миллионов долларов. На первом этапе работы оплачивали рыбопромышленники, которые взамен получали квоты на вылов рыбы. Трубу без особых проблем протянули на 100 километров.

Но затем правительство России некстати изменило правила рыболовства. Квоты стали выдавать не бесплатно, а за деньги — на аукционах. Интерес к газопроводу у рыбных магнатов сразу пропал, финансирование прекратилось, а труба, брошенная на четверть пути, осталась ржаветь в камчатском лесу. Так продолжалось несколько лет, до тех пор, пока в 2007 году на полуостров не приехал Владимир Путин со свитой из федеральных министров. На совещании по социально-экономическому развитию региона президенту напомнили о недостроенном газопроводе. Путин был явно не в духе и, что называется, сорвался на подчиненных, которые, как он выразился, «ни шиша не сделали».

«Так и не построили газопровод-то… Только в носу ковыряете… Чего там выковыриваете — непонятно», — эмоционально высказался национальный лидер и приказал доделать газовую магистраль. На этом же совещании он определил и будущего генподрядчика.

«Отдали бы «Газпрому», наверное, давно бы уже построили», — заявил Путин. Позднее эту цитату без слова «наверное» тиражировали на растяжках и плакатах в Петропавловске и его окрестностях.

А газопровод начали строить во второй раз. Правда, оценили его уже не в 200 миллионов, а примерно в 2–3 миллиарда долларов (точную сумму в «Газпроме» не называют). Стокилометровую трубу выкопали и распилили на части. Потом сшили… и опять закопали. Работы велись ударными темпами. В газовой монополии рассказывали, что мобилизовали на Камчатку «значительное количество материально-технических и людских ресурсов».

Экологи в свою очередь называли стройку «совершенно дикой». По их данным, реки, где нерестится лосось, тяжелая техника преодолевала вброд, а мутность воды на некоторых участках превышала фоновые значения в тысячи раз!

Трубу дотащили до Петропавловска в 2010 году. Тогда «Газпром» и объявил цену на камчатский газ — 21 тысяча рублей за одну тысячу кубометров. В Европу голубое топливо из России в те времена продавали в два-три раза дешевле, внутри страны цены были ниже в семь-восемь раз. Стало окончательно понятно: экономического смысла стройка века вообще не имела. Однако власти решили на этом не зацикливаться. Провальный проект они объявили суперуспешным и устроили праздник с участием столичных артистов. На торжества приехали Дмитрий Медведев (в 2010 году он был главой государства) и Алексей Миллер. Они расписались на специально подготовленной бутафорской трубе и вместе нажали пусковую кнопку, что должно было символизировать старт новой, газовой эры в жизни полуострова.

Ведра с икрой

В первые годы работа трубопровода сопровождалась грандиозной пиар-кампанией. «Газпром» даже оплатил проведение в Петропавловске международного турнира по биатлону на приз памяти Виталия Фатьянова. Под эти соревнования на окраине города оборудовали спорткомплекс. Победителям мемориала вручали «мерседесы» S-класса и ведра с красной икрой, а всем остальным участникам организовывали культурную программу с вертолетными прогулками по заповедным местам и купаниями в горячих источниках. Заканчивались представления банкетами в развлекательном центре «Роллердром».

Губернатор Камчатки, а тогда это был Алексей Кузьмицкий, показывал фотоотчеты о «звездном биатлоне» Путину. Тот нахваливал губернатора. А Кузьмицкий на радостях заявил, что проведет в Петропавловске не просто международный турнир, а чемпионат мира. В краевом центре уже собирались строить спортивный парк и «олимпийскую деревню».

Однако воплотить мечты в жизнь Кузьмицкому не удалось. В 2011 году его уволили.

Сейчас уже другой губернатор вместо биатлона с размахом проводит на Камчатке гонки на собачьих упряжках. На самолетах и вертолетах теперь катают не звезд спорта, а ездовых псов. Им же скармливают и красную рыбу.

Что же касается биатлонного комплекса, то с ним оказалось не все в порядке. Как минимум один из подрядчиков, близкий к краевой власти, при строительстве завысил стоимость материалов в десять раз. Подрядчика посадили, но скандалы на этом не прекратились.

В 2015 году было объявлено, что комплекс, который, как утверждали чиновники, подарил краю «Газпром», на самом деле не принадлежит Камчатке. Выяснилось, что владельцем трибун и стрелковой площадки является предприниматель Анатолий Жданович (председатель фонда Фатьянова). Начались судебные тяжбы. Краевое правительство их проиграло — стадион разобрали. Позднее его, как и газопровод, пришлось строить во второй раз.

Как на мировом рынке

Между тем газа на камчатских месторождениях оказалось значительно меньше, чем ожидалось. Определили это уже после того, как трубопровод был построен. Газовую магистраль за десять лет так и не вывели на проектную мощность в 750 миллионов кубометров газа в год. Более того, объемы поставок регулярно снижаются (в 2019 году они составили 325 млн кубометров). ТЭЦ теперь снова работают на «дорогом мазуте», правда, пока не весь отопительный сезон, а его часть.

Как пояснил мне бывший глава Петропавловска Владимир Семчев, если бы газопровод не строили, себестоимость киловатт/часа на Камчатке сегодня была бы гораздо ниже. Да и природа бы не пострадала, ведь трубу протащили через сотни рек, в которых нерестится лосось.

В крае по этому поводу вспоминают поговорку: хуже дурака — только инициативный дурак. Дескать, в 2007 году чиновники и газовики ринулись сломя голову исполнять приказание президента, хотя могли, как раньше, «ни шиша не делать» — и регион бы от этого только выиграл. Но на самом деле они, конечно, не дураки: вполне себе успешно освоили многие десятки миллиардов рублей.

А в дураках остались жители России, которые своими налогами, по сути, и дотируют камчатский энерготариф.

Но даже несмотря на огромные финансовые вливания, тариф для населения в крае все равно остается одним из самых высоких в стране.

В правительстве Камчатки, впрочем, не отчаиваются. Там готовят еще одну энергетическую реформу, на этот раз с участием компании «Новатэк». Речь идет о строительстве хранилища сжиженного природного газа (СПГ) на берегу бухты Бечевинская. Никакой инфраструктуры там нет, но в «Новатэке» надеются, что государство поможет ее создать. «Коммерсант» пишет, что глава компании Леонид Михельсон уже запросил на эти цели 20 миллиардов бюджетных рублей. Не решен вопрос и с доставкой СПГ до Петропавловска. Тянуть еще один газопровод власти, слава богу, не собираются. Теперь в планах строительство танкера, которое тоже обойдется недешево. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заранее предупредил, что «голубое топливо будет стоить практически столько же, сколько на мировом рынке».

Владимир Хитров, «Новая газета»