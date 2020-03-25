Инфляция в России ускорилась втрое за неделю 2 25.03.2020, 22:20

1,820

Рост цен в России начал резко ускоряться на фоне девальвации.

Грохот падающего рубля пробудил ото сна дремавшее чудовище российской инфляции. Рост цен в России начал резко ускоряться на фоне девальвации и паломничества потребителей за крупами и консервами, пишет finanz.ru.

За неделю с 17 по 23 марта индекс потребительских цен прибавил 0,3%, что оказалось второе выше показателей за предыдущие две недели (0,09% и 0,1%), сообщил в среду в оперативной оценке Росстат.

В среднем на уровне потребителей товары дорожали на 0,023% в сутки - вдвое быстрее как февраля-2020 (0,011%) так и марта прошлого года (0,01%).

С начала месяца цены выросли на 0,53%. «Фактически мы имеем трехкратное ускорение инфляции, и это только начало», - отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По данным Росстата, с начала года на 7,1% подорожал сахар, на 7% гречка, на 12,7% лук, на 12,9% морковь. На 28,2% взлетела цена огурцов, помидоры стали дороже почти в 1,5 раза. Цены на мясо практически не изменились (говядина подорожала на 1%, свинина наоборот подешевела на 1,2%).

В среднем на 1,2% стали дороже услуги ЖКХ, на 3,6-5,4% подорожал проезд в городском транспорте.

Инфляция в 0,3% за неделю - это «значительный скачок», который пока не отражает девальвацию рубля и в большей степени связан с попытками потребителей создать запасы, отмечает экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

Если скорость роста цен сохранится, то уже по итогам этого месяца инфляция превысит 2,6% год к году, а в мае может уйти выше целевого уровня ЦБ (4%), говорит Тремасов.

К концу года инфляция превысит 5%, прогнозирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров: закрытие отраслей и принудительная остановка предприятий сулит потери экономике и населению. Реальные располагаемые доходы возобновят падение (на 3-5% в оставшиеся три квартала), а ВВП потеряет 2,7% к концу года, считает он.

Взлет доллара с 62 до 78 рублей транслируется в удорожание потребительских корзин, потому что в отечественном производстве велика доля импорта, говорит основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

Потребительская электроника - от смартфонов до ноутбуков - подорожает на 15-20%, предупреждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: ритейлеры распродают запасы со складов и могут начать поднимать цены уже в ближайшее время, не дожидаясь новых партий. Почти вся техника завозится из-за рубежа, а формальное произведенное в России на деле собирается из импортных компонентов, напоминает Кусков.

Автомобили подорожают к лету на 5-10%, предупреждает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Cледом вверх пойдут цены на лекарства. «Рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций. Скачки валют неизбежно отразятся на ценах», - говорит исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Ускорение инфляции - это удар по инвесторам в рубль и тем, кто держит сбережения на рублевых депозитах. При средней ставке 5,15% годовых, к концу года весь процентный доход вкладчиков может сгореть в росте цен.

«Если станет очевидным, что инфляция выходит за границы диапазона 5-6%, то ЦБ, скорее всего, будет вынужден повышать ставку. Для инвесторов в ОФЗ это очень плохие новости, которые могут усилить отток нерезидентов с рынка», - рассуждает Тремасов.

Потребители надвигающейся инфляционной угрозы пока не видят. Мартовский опрос ЦБ показал, что инфляционные ожидания населения остаются вблизи исторического минимума. В среднем россияне оценивают рост цен в 8,3% и ждут его замедления до 7,9% в ближайшие 12 месяцев.

Но бизнес уже закладывает в планы рост цен на сырье, импортные комплектующие и оборудование. Ценовые ожидания предприятий в марте подскочили рекордно за два года.

Среднее значение ожидаемого прироста отпускных цен в ближайшие три месяца (в годовом выражении) увеличилось на 0,7 п.п. и составило 2,5%, отмечает центробанк.