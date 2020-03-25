Абоненты «Белтелекома» испытывают трудности с доступом в интернет 5 25.03.2020, 22:34

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О проблемах с интернетом сообщают абоненты из разных городов Беларуси.

Как сообщают многочисленные пользователи, по всей стране абоненты «Белтелекома» испытывают проблемы с доступом в интернет. В Могилеве, Бобруйске, Бресте, Кричеве, Глуске и т. д. пользователи сталкиваются с одной и той же ошибкой, связанной с доступом к DNS-серверам.

Проблемы подтверждают и в официальной группе «Белтелекома» во «ВКонтакте», передает onliner.by.

Правда, не провайдер, а его абоненты. В качестве решения, которое подходит не всем, предлагают в свойствах подключения к интернету прописать DNS сервера Google (8.8.8.8 и 8.8.4.4). Но, как уже отмечалось, срабатывает данный трюк не у всех.

В техподдержке сообщили tut.by, что в курсе проблемы, и восстановительные работы уже ведутся.