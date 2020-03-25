Российский истребитель Су-27 упал в Черное море 25.03.2020, 23:05

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Фото с сайта avia.pro

Это второе за день крушение российского военного самолета.

Над Черным морем в районе Феодосии пропал истребитель Су-27, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Су-27 выполнял плановый полет. По предварительным данным, самолет упал в воду. Инцидент произошел около 20:10 в 50 км от Феодосии и побережья оккупированного РФ Крыма. Военные зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка. На поиски пилота отправлены несколько судов и авиация, работы затруднены из-за погодных условий.

«РИА Новости» подтверждает, что, по предварительным данным, самолет упал в море. К поискам на предполагаемом месте крушения подключились гражданские суда, оказавшиеся неподалеку. Черноморский флот отправил на поиски пилота малый противолодочный корабль. Кроме того, в воздух подняты самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Это второе за день крушение российского военного самолета. Днем 25 марта на Кубани под станицей Дмитриевской упал учебно-боевой L-39, за штурвалом которого был четверокурсник Краснодарского высшего военного авиационного училища. Курсант погиб. В числе возможных версий катастрофы в Минобороны назвали техническую неисправность. В ведомстве заявили, что летчик попытался отвести падающий самолет от населенного пункта, из-за чего ему не хватило времени на то, чтобы катапультироваться.

Истребители Су-27 эксплуатируются с начала 1980-х годов. В России они стоят на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации.