В США более 800 человек умерли от коронавируса 25.03.2020, 23:15

Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке.

В США 849 человек умерли от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке, там умерли 192 человека. Всего в стране заразились более 60 тысяч человек.

24 марта Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что США могут стать новым очагом распространения коронавирусной инфекции. По словам представительницы организации Маргарет Харрис, в настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса.

По последним данным, в мире выявлено более 454 тысяч инфицированных коронавирусом; 20 тысяч человек умерли, 113 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.